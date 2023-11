La portavoz del Partido Popular de Sagunt, Maribel Sáez, apunta directamente al equipo de gobierno de Darío Moreno como principal responsable de la suciedad en la ciudad. “Después de la reunión que mantuvo parte de mi equipo con el comité de empresa de la SAG, nos han confirmado algo que ya sabíamos con certeza, el estado de suciedad, casi extrema en algunas zonas en el que se encuentra nuestra ciudad, no es culpa de los trabajadores que se esfuerzan al máximo en su trabajo, a pesar de las condiciones actuales con la gerencia de reciente incorporación”, comenta la edil.

La portavoz, afirma que sus compañeros "me trasladaron que los trabajadores de la SAG están en una situación límite, la nueva gerencia ha venido con una hoja de ruta ya planificada y que no augura un buen futuro a corto plazo. Tampoco está dando solución al lamentable estado de insalubridad que hay en la ciudad. Nos cuentan que, a pesar de la entrega y esfuerzo de las personas que trabajan en la empresa, no pueden llegar a todas las zonas de limpieza por falta de personal y explican que hasta 8 puestos son los que no se han cubierto aún por jubilación. Esto se traduce en la actualidad a 2 barrenderos para 12 zonas y, por tanto, no se llega a la limpieza mínima exigida".A esto añaden que "cuando tienes solo 2 conductores para un vehículo y ambos están indispuestos, ese vehículo no sale y, por tanto, deja de hacer su servicio de limpieza”.

A lado de los trabajadores

Desde el Partido Popular aseguran que "nos posicionamos con los trabajadores de la SAG quienes están transmitiendo la situación que se vive para que la ciudadanía entienda que no es por el o la trabajadora el que no se limpie el parque o su calle o se acumule la basura en los contenedores, es por una nefasta gestión de la nueva gerencia y de la dejadez del equipo de gobierno que debería poner especial atención a las peticiones de los trabajadores, puesto que son estos quienes conocen bien la ciudad y cuentan con una gran experiencia acumulada por muchos ellos y ellas". Para el PP Está claro que "la nueva gerencia está siendo un fracaso, y que con unas directrices bien marcadas, está controlando a los trabajadores de una forma incomprensible. Nos han trasladado que se contrata hasta detectives para hacer seguimiento de la persona e incluso se envían sanciones sin sentido y sin previa comunicación", explica Sáez.

La portavoz finaliza exigiendo al equipo de Darío Moreno que "se manifiesten sobre la situación" . “Es una cuestión de todos, porque nos afecta tanto a vecinos como a los propios trabajadores que no tienen una buena imagen entre la ciudadanía y no por su buen trabajo; todo lo contrario, porque no hay personal suficiente. Y por lo que vemos en los nuevos presupuestos, tampoco se le espera con una reducción de casi tres cientos mil euros en la partida para personal".

Añaden que "ésta no es la ciudad que queremos, sucia y triste".

No es la primera vez que el PP denuncia el estado de las calles y la suciedad en Sagunt.