Los concejales de Vox en Sagunt, Alejandro Vila y José Tomás Serrano, mantuvieron una reunión con la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Paula Año, y con la directora general de Patrimonio, Cultura y Museos, Pilar Tebar, en las dependencias de la Conselleria de Cultura. El motivo del encuentro fue dar traslado de las necesidades de Sagunt, cuya respuesta supone un esfuerzo organizativo y dotación económica para sacar adelante los proyectos", explican.

Vila, quien reconoce que salieron de la reunión "muy satisfechos por la atención recibida", añade que "trasladamos nuestras inquietudes en materia de inversiones patrimoniales y culturales en el Castillo, el Teatro Romano, el Horno Alto o la Nave de Talleres". El edil lamenta la falta de inyecciones presupuestarias "por parte de los anteriores gestores de la conselleria o la torpeza en la aplicación de las mismas. Lamentablemente, en las últimas legislaturas las inversiones han sido siempre insuficientes o inexistentes, grandes promesas, pero ningún proyecto. Tanto es así que no se ha podido poner en valor nuestros monumentos y que están cada vez mas abandonados, limitándose a realizar alguna obra para que no se deterioren», afirma.

Voluntad

Respecto a la respuesta de la administración autonómica, Vila asegura que "llegarán proyectos e inversiones interesantes para el municipio. No podemos anticipar nada, al estar pendientes de los presupuestos y del estado de las cuentas heredadas, pero hemos constatado que, además de buena voluntad, en breve podremos anunciar que existe un compromiso por la conselleria, que nos consta está requiriendo colaboración al Ministerio de Cultura, para acometer proyectos vitales para Sagunto».

La Generalitat ya está adelantando el trabajo, indica el portavoz municipal de Vox, quien añade que "es muy importante llegar a una reunión y constatar que el interés por las necesidades de Sagunto es alto, que se ha tenido contacto con asociaciones del municipio y que sobre la mesa constaban ya informes de la situación de bastantes de los puntos que llevábamos en la agenda».

"Complacencia" de Alcaldía

Para terminar, Vila critica "la complacencia de la Alcaldía con la situación anterior. Es muy triste que en las últimas legislaturas no se haya realizado ninguna reclamación seria a la administración competente, más allá de inversiones muy alejadas de las necesidades reales y solo para evitar que nuestro patrimonio se caiga y no para ponerlo en valor, así que esperamos que, llegado el momento, reconozca el esfuerzo que se va a hacer por iniciativa de la conselleria y no por requerimiento de la alcaldía».