El Atlético Saguntino visita este domingo (12 horas) al CE Europa con la misión de recuperar los puntos que perdió la semana pasada en el Nou Morvedre. Pese a medirse al cuarto clasificado, que suma 9 puntos más que los rojillos en las 12 jornadas disputadas en este grupo 3 de Segunda RFEF y que ha saldado con victoria sus cinco encuentros como local, el equipo de Sergi Escobar no puede pensar en otra cosa que no sea puntuar para dejar atrás la posición de play out de descenso que ocupa actualmente.

El entrenador apunta que "después de la derrota contra un rival directo, caímos varias posiciones que nos ponen muy cerca de la zona roja, con lo que tenemos que pelear cada partido por el objetivo, que no es otro que la salvación". Sobre el rival con el que se encontrará, el técnico castellonense explica que "viene de perder por la mínima contra el Alzira, después de una muy buena racha con la que arrancaron la temporada, concretamente ocho partidos sin perder. Es un equipo muy duro y complicado, está en puestos de play off de ascenso y tiene muy buenos jugadores en todos los registros futbolísticos. En casa han ganado sus cinco partidos, pero nosotros vamos a intentar recuperar fuera lo que se nos escapó en el Nou Morvedre. Con la igualdad que hay en la categoría, pienso que lo podemos conseguir". Visita a Atzeneta Por su parte, el CD Acero disputa una nueva jornada en Tercera que le llevará este sábado (16 horas) hasta el Regit para medirse a un Atzeneta que viene de protagonizar una de las grandes sorpresas de la Copa del Rey al eliminar al Real Zaragoza. En liga son cuartos, mientras la última alineación indebida deja a los porteños decimocuartos. El entrenador, Joaquín Poveda, cuenta que "intentamos compaginar las individualidades con el trabajo grupal. Creo que es la clave en nuestro grupo, uno de los más fuertes de la categoría en España. Aquí hay jugadores con una experiencia muy importante. Nosotros hemos preparado esta semana analizando al rival para contrarrestar su juego y desarrollar el nuestro".