El Ayuntamiento de Sagunt y la Federación de Comerciantes de Sagunto Facosa, junto con las asociaciones de comercio que la integran, y mercados municipales, han diseñado la campaña ‘En Navidad Creamos Red’. Una iniciativa que consiste en el ofrecimiento a las empresas una tarjeta-regalo por importe unitario de 25 euros para que estas la puedan regalar a sus empleados.

A la rueda de prensa de presentación de la campaña ha asistido el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino; el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero; la presidenta de Facosa, Lola Torrente; y los representantes de las asociaciones de comerciantes, así como de UGT y CCOO.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha resaltado el carácter local de la campaña, en contraposición a regalar cestas de navidad por parte de las empresas porque son «malas para el medio ambiente, estamos hablando de miles de kilómetros para productos que podríamos estar comprando al lado de casa y malo para nuestra economía y para nuestro sector comercial que se queda totalmente de lado en todas estas transacciones».

Esta tarjeta puede ser el ‘regalo perfecto’ para el personal de las empresas de nuestro municipio estas navidades, ya que puede configurarse como un complemento o la cesta de navidad que todos los años la empresa hacen a sus empleados o bien como sustituto de la cena de empresa.

Regalar comercio y hostelería

Obsequiar a sus empleados y empleadas con este tipo de tarjeta para las fiestas navideñas, además de ser un buen regalo para su personal, se estará regalando comercio y hostelería local.

Las empresas que deseen adherirse a esta iniciativa deberán seguir unos pasos. En primer lugar, indicar el número determinado de tarjetas-regalo que desea adquirir, cumplimentando la hoja de pedido y enviándola a la siguiente dirección de correo electrónico: federacionfacosa@yahoo.com.

La concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino, ha agradecido al comercio local de la ciudad su adhesión a este tipo de campañas. Además, en este caso, la concejala ha animado a los empresarios y empresarias a «que compren las tarjetas, que se las den a su personal para que se pueda revertir ese impacto económico en el comercio local».

A continuación, Facosa enviará a la empresa una factura proforma en la que se indicará un número de cuenta corriente, en el que la empresa deberá de ingresar el importe de las tarjetas adquiridas. Seguidamente, después de realizar el abono mediante transferencia bancaria a Facosa, en el que deberá incluirse en el concepto el nombre de la empresa y el número de tarjetas solicitadas, Facosa hará entrega a la empresa del pack regalo compuesto por las tarjetas-regalo valoradas en 25 € y folletos con la relación de establecimientos en los que se pueden realizar las compras y por tanto canjear dichas tarjetas.

Con posterioridad, Facosa emitirá la correspondiente factura a la empresa (exenta de IVA) incluyéndose en la misma la leyenda legal que le permite tal exención al tratarse esta de una Federación de Asociaciones de Comercio, así como el pedido de tarjetas efectuado.

Cabe destacar que no se realizarán entregas de las tarjetas a las empresas interesadas sin previo pago de las mismas; las tarjetas serán indivisibles, por lo que la totalidad del importe de cada una de ellas deberá de ser canjeado en el establecimiento comercial elegido, que se haya adherido a la campaña. Además, la caducidad de las tarjetas será hasta el 31 de enero de 2024, la fecha máxima para la realización de las compras y, por tanto, el canjeo de las mismas; no se admitirá la devolución de las tarjetas; y el importe de las tarjetas no canjeadas en los establecimientos adheridos a la campaña e ingresado en la cuenta facilitada por Facosa, será donado al Banco de Alimentos de Sagunto.