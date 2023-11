El gobierno local de Sagunt ha recibido con sorpresa el anuncio de cierre de ThyssenKrupp Galmed, pero ya tiene en marcha todo tipo de gestiones para intentar que la multinacional dé marcha atrás y pueda continuar en la población.

El alcalde, Darío Moreno, ya ha concertado una reunión mañana mismo con la dirección de la firma "para conocer cuál es su cronograma, qué es lo que se ha llevado a esta decisión y valorar si existe posibilidades alternativas".

También prevé hablar también con el comité de empresa que representa a los trabajadores de la planta "para estar absolutamente alineados con las reivindicaciones futuras movilizaciones que se puedan dar".

Igualmente se ha movido a nivel político. "Nos hemos puesto en contacto ya tanto con la Consellería de Industria como con el Ministerio de Industria para valorar cualquier equipo de plan alternativo; para valorar todas las opciones que podamos tener encima de la mesa que aseguren el mantenimiento de los puestos de trabajo", ha asegurado.

En este sentido, admite que "ahora mismo estamos preocupados pero ya arremangados y trabajando para intentar proteger al máximo a nuestros trabajadores y trabajadoras".

Tampoco han faltado conversaciones con el resto de grupos políticos municipales. "Ya hemos tenido la primera conversación al respecto y plantearemos que en el próximo pleno aprobemos una declaración institucional de apoyo a los trabajadores y trabajadoras y de lucha contra el cierre de este centro productivo que tiene una larga tradición en nuestro municipio pero que además afecta al bienestar de nuestros vecinos y vecinas".

Decisión "repentina y unilateral"

El socialista ha dejado claro que "el ayuntamiento no tenía ningún tipo de información respecto a esta decisión que ha tomado la Galmed", decía además de calificar la medida como "repentina y unilateral". "Por supuesto no la compartimos y vamos a luchar para que no se dé el cierre de este centro productivo", añadía Moreno.

Igualmente, reconocía que en el gobierno local "estamos especialmente preocupados por los más de 120 puestos de trabajo directos, muchos más indirectos y, por supuesto, de todas las familias que están detrás de cada puesto de trabajo".