La presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed, espera que el anuncio de Thyssenkrupp respecto a su intención de echar el cerrojo a su fábrica en Sagunt "no sea cerrado" y, por tanto, aún haya margen para revertir una medida que destruirá 120 empleos directos.

Plumed se ha puesto "a disposición" para "trabajar" con Thyssenkrupp Galmed en Sagunt y su plantilla "para intentar mantener esta empresa" en la localidad. De no encontrar una solución, se brinda a "poder ayudar a que estos trabajadores se encuentren encaje dentro de nuestro sector empresarial".

La presidenta de la patronal de Morvedre tiene claro que "al final, es una decisión de empresa". "Es verdad que, por desgracia, estamos estábamos acostumbrados ahora ya a no escuchar este tipo de anuncios con todas las inversiones que están viniendo al Camp de Morvedre y se hace bastante complicado entender esta decisión de quererse ir".

Reforzar la industria existente

Ante este cierre anunciado por sorpresa, Plumed insistía además en la necesidad de reforzar el tejido local. "Yo siempre hablo que es tan importante que vengan nuevas inversiones, como mantenerlas que ya están y que éstas se relacionen con el entorno, con las otras empresas; que se apoyen, que trabajemos en proyectos conjuntos y que atraigamos inversión a la industria porque, cuando una industria no invierte, desgraciadamente, acaba yéndose y al final, sí que es verdad que las empresas tienen que medir la rentabilidad y, si no hay rentabilidad, no hay empresa".