Varios vecinos de la urbanización Montes de Palància de Algar han padecido asaltos en sus propiedades durante este fin de semana. Una situación que mantiene con "miedo" a los residentes de la zona, ya que la mayor parte de estos allanamientos se producía de madrugada con los dueños durmiendo dentro de las viviendas, tal y como han avanzado a Levante-EMV algunos de los afectados. "No os vamos a engañar, estamos con bastante miedo de que nos vuelva a pasar", decían.

En total han sido ocho casos de los que cuatro han acabado en robo y el resto en tentativa, datos que ha confirmado a este diario la Guarda Civil.

Los allanamientos se sospecha que se produjeron entre las 2.00 y las 5.30 de la madrugada del sábado al domingo, según la versión de los vecinos. Uno de los casos más llamativos fue el de una familia de cuatro miembros, a la que le robaron mientras dormían el ordenador, que más tarde apareció tirado en un camino a pocos metros; el teléfono móvil y el dinero que encontraron en monederos y carteras en la casa, dejando las tarjetas de crédito por el suelo. De ahí se desplazaron a otro inmueble, al que accedieron a través de la terraza donde se hallan unas puertas correderas que dan al comedor. "Hay unos cuatro metros hasta la terraza por lo que uno solo no puede acceder, necesita que alguien le ayude", explicaba el propietario. En este caso, "ni el perro que tenemos ladró o no nos enteramos, por lo que tememos que nos hayan podido tirar algo para que quedáramos profundamente dormidos; esto nos asusta todavía más". En este caso, robaron varios dispositivos móviles. A este se suma un tercer hurto en varios de los coches que había en otra propiedad colindante, de los que se llevaron dinero en metálico y gafas de sol y de ahí a una cuarta, donde no ha trascendido el material robado.

Madrugada de sustos

La madrugada del pasado domingo fue una noche de sustos, como el que sufrió otro vecino de Montes de Palància que al escuchar ruidos dentro de su vivienda sobre las 4.30 de la madrugada, se levantó para ver lo que sucedía y encontró en su cocina "un hombre encapuchado con una linterna", contaba él mismo en el grupo vecinal. Este propietario asegura que de momento, no ha echado nada en falta. Otra vecina relataba como le rompieron la menorquina y la mosquitera para acceder a su vivienda, momento en el que saltó la alarma y los presuntos ladrones huyeron. La alarma despertó a otra propietaria sobre as 5.00 y al levantarse comprobó cómo una de las ventanas estaba abierta, sin embargo, se ha descartado el robo, aunque las cámaras instaladas pudieron sacar un rostro del presunto ladrón. El último de los casos es el de unos vecinos de València que fueron avisados por su central de alarma, la que les advirtió que esta había sido desactivada a esas horas intempestivas de la noche.

Algunos de los vecinos ya han puesto la pertinente denuncia a la Guardia Civil de Estivella, a la que han solicitado más vigilancia en la zona, dado el temor a que los hechos puedan volver a producirse. Una Guardia Civil que visitaba las viviendas afectadas este domingo para la toma de pruebas y que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.