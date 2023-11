Brecha abierta en el gobierno popular de Torres Torres

El pleno de Torres Torres de este martes evidenció la fisura abierta en el equipo de gobierno del PP cuando los tres ediles del grupo municipal popular dejaron solo al alcalde en la votación de un reconocimiento extrajudicial de crédito, que se llevaba a la sesión para poder pagar facturas de fiestas, «sin consignación presupuestaria», por un valor de 37.400 euros. La votación resultó de seis votos en contra, 3 del PSOE, tres del PP y uno favor, el del alcalde, del Partido Popular.

El portavoz del PP, José Luis León, justificó el voto en contra del grupo «por responsabilidad» . Y es que tal y como ha adelantado a este medio, al igual que la portavoz del PSOE, María Ángeles Vilar, el punto contaba con un informe desfavorable de Intervención.

El importe de 37.400 euros responde a 22 facturas que no contaban con consignación al estar fuera del presupuesto de fiestas, que ascendía a poco más de 40.000 euros.

Advertencia

«Ya le advertimos al alcalde desde el grupo en julio que debía ceñirse a la partida, que no gastara más, que no había presupuesto, pero no hizo caso y siguió adelante tomando la decisión de manera unilateral», explicaba León, portavoz del grupo al que hace unas semanas el alcalde le retiraba todas las concejalías así como la tenencia de alcaldía por discrepancias internas, entre ellas esta advertencia, según él mismo asegura, mientras que el alcalde volvió a insistir en el pleno que fue por su petición de cobrar un sueldo y no acudir a trabajar, como ya adelantó el mandatario hace unos días a Levante-EMV.

El reconocimiento extrajudicial de crédito también recibía el «no» del Partido Socialista, por entender que «ha habido un desfase en el gasto de fiestas».

Vilar explica que los socialistas «no vamos a contribuir a levantar ese reparo en las facturas cuando no se ha seguido el procedimiento administrativo establecido para la contratación de servicios, es decir, que se han saltado la Ley de Contratos del sector público y se ha abusado de la contratación verbal», además de incidir en el informe negativo de Intervención. Para el PSOE, esta contratación de servicio es «nula de pleno derecho».

Tanto desde el PP como desde el PSOE se explica que los 37.400 euros no se pueden vincular a otras partidas porque no hay dinero en las mismas, por lo que por ahora, las facturas no podrán pagarse. Ambos portavoces explicaban a este diario que estas no son las únicas facturas de fiestas con reparos, pues ha habido otras que pese a que los tenían, se han levantado al tener partidas vinculadas con las que se podía hacer frente a su importe; un hecho que no ocurre con esas 22.

Este diario se ha puesto en contacto con el alcalde, Javier Peris, para que dé su versión de los hechos, pero ha declinado pronunciarse.