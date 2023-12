La condena al reciente asesinato machista en Sagunt de una mujer de 34 años se ha aprobado sin unanimidad en el pleno municipal tras un debate tenso y para algunos, incluso inesperado.

El texto redactado por personal técnico del departamento municipal de Igualdad, como se ha subrayado en la sesión, ha sido apoyado por la mayoría de los grupos para mostrar las condolencias a familiares de la víctima, amigos y comunidades educativas donde estudiaban sus dos hijas, una de 4 años que ahora está con unos familiares y otra de 13 que sigue hospitalizada en estado grave tras haberse precipitado desde un segundo piso la misma tarde del crimen, cuando huía de su padre. Precisamente, desde el ayuntamiento se ha aprovechado este documento para formalizar también el deseo de una pronta recuperación de la joven.

El texto se ha incluido en el orden del día de la sesión a última hora, con intención de que se aprobara por unanimidad. Sin embargo, eso no ha sido posible.

Como ya ocurrió con un pronunciamiento por el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, Vox se ha desmarcado con unos argumentos que el alcalde, Darío Moreno, y otros tres portavoces han visto "fuera de lugar".

De entrada, el portavoz de Vox, Alejandro Vila, ha dicho condenar "todo tipo de violencia" y ha sostenido que el texto tenía un sesgo político y "no era neutro de ideología", como él había pedido; algo que achacó a no haber sido negociado con su grupo. De hecho, reprochó que no se hubiese convocado una comisión extraordinaria como había solicitado y, a la vista de unas conversaciones en un grupo de Whatsapp, consideró que sí se había consensuado con PP e Iniciativa Porteña, de forma unilateral; un último extremo que luego negaron tanto el alcalde, Darío Moreno, como los portavoces de estas dos formaciones, que insistieron en que la redacción había partido de personal del área de Igualdad. "Lo han hecho como especialistas y con datos científicos", recalcó Moreno.

El portavoz de Vox abogó por "investigar lo ocurrido y corregir errores, para que no se repitan estos hechos", pero tiró de argumentario de su formación a nivel nacional e incidió en una idea: Cuestionar la utilidad de campañas de sensibilización y concienciación sobre la violencia machista, desde cartelería a charlas, y que se inviertan fondos públicos en acciones de este tipo.

Moreno vio importante el pronunciamiento del pleno «para decir que esto no tiene cabida» mientras Vox lo cuestionó

También opinó que pronunciamientos como el del pleno "no sirven de nada" y que "se da una falsa sensación de seguridad a las víctimas", además de remarcar la importancia de la labor policial.

Además, expuso una batería de preguntas sobre el caso concreto de Fátima y del tipo de asistencia que recibió desde el ayuntamiento tanto el día de su asesinato como en otros anteriores. En este sentido, aseguró basarse en informaciones publicadas por Levante-EMV para plantear todo tipo de interrogantes que, según subrayó el alcalde, "ahora mismo se están investigando, en un caso que está bajo secreto de sumario" dijo mientras, al menos, una edil no podía evitar las lágrimas.

"Hacer un show"

Tras considerar que esa intervención había sido "de mala educación", el alcalde lamentó la postura de Vox, "que en lugar de estar en una posición común, busca señalar alguien y todo, por no hablar de violencia de género".

También le afeó sus "preguntas políticas para hacer un show y un espectáculo, reflejando que la muerte de Fátima le importa muy poco". Así, además de dar "por supuesto" que "cada asesinada es un fracaso de la sociedad y se ha de analizar qué falla", consideró importante "decir desde el ayuntamiento alto y claro que esto no tiene cabida, porque bastante silencio ha habido muchos años". A esto añadió la necesidad de "hacer una reflexión como sociedad porque, detrás de cada caso, hay algo mucho más profundo: Que seguimos viviendo en una sociedad que, aunque haya cambiado mucho, tiene machismo y eso hay que abordarlo desde todos los ámbitos correspondientes".

La demanda de SP de que los ediles de Vox apoyaran el texto "por humanidad" fue inútil

Roberto Rovira, por su parte, pidió respeto para el trabajo de los funcionarios de Igualdad, Servicios Sociales y Policía Local y consideró "gravísimo" que se cuestionara su trabajo. Asimismo, remarcó que la violencia machista es un problema social a combatir y es algo estructural", dijo remarcando que "los negacionistas y machistas no van a parar esta lucha".

"Por humanidad"

El portavoz de Segregación Porteña, Manuel González, incidió en que la intervención de Vox "no tocaba", reprochó su "absoluta ceguera con la violencia de género" y que su portavoz "hiciera un batiburrilo y montara un show". Además, pidió a sus ediles que aprobaran el texto "por una cuestión de humanidad".

También la portavoz del PP, Maribel Sáez, apeló al consenso y resaltó que su búsqueda "lleva a que tanto nosotros como, por ejemplo, EU nos dejemos muchas plumas por el camino para centrarnos en lo importante: Condenar que en el primer mundo, a una mujer le han cortado el cuello".

El alcalde incidió en que "toca expresar el rechazo profundo al asesinato y desear la pronta recuperación de la niña herida", además de dejar claro que el ayuntamiento "va a brindar la máxima colaboración en la investigación para intentar evitar sucesos como este".

Aun así, en el momento de la votación, todos los partidos votaron a favor, menos los dos ediles de Vox, que se abstuvieron.