El instituto de secundaria Jaume I de Sagunt vive estos días unos momentos duros, después de que el brutal asesinato machista de una mujer de 34 años en la vivienda familiar dejara también herida de gravedad a una de las alumnas del centro, su hija Doaa, de 13 años.

Mientras la joven sigue ingresada en un hospital, en el IES se han puesto en marcha diversas medidas de acompañamiento, atención psicológica y apoyo emocional para compañeros, amigas y profesores de Doaa.

Para hacer frente a la consternación existente, el Ayuntamiento de Sagunt ha puesto a su disposición ayuda psicológica del área de la Dona, que ya ha empezado a proporcionarse al alumnado.

La orientadora del centro también ha desarrollado labores de atención y seguimiento de los jóvenes que tendrán que desarrollar estrategias emocionales para afrontar la situación. El contacto con la Unidad Especializada de Orientación (UEO), así como el seguimiento de la familia y amistades de la víctima configuran las líneas de intervención de un equipo docente que intenta ante todo tender puentes.

El centro, previamente, había trabajado con especial atención el 25-N, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y, de hecho, había detallado a Levante-EMV las acciones preparadas. En ellas, los estudiantes incluso desarrollaron una labor intergeneracional de concienciación social en Sagunt ya que durante una jornada salieron a la calle y repartieron sus lemas de acción entre los vecinos. «No sóc la teua dona, sóc la meua; Si tens por, no és amor; Ni golpes que duelan ni palabras que hieran; Por un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres; Tu miedo a mi libertad se llama machismo; Los únicos que pueden hacerle daño a una mujer son sus tacones; Yo decido cuándo, dónde y con quién. Estos lemas plasmados en octavillas, junto a una pequeña explicación de lo que pretendían, conformó la acción central de un centro que apuesta por la movilización activa contra la injusticia», explican desde el equipo docente.

No faltó la cooperación del alumnado del Batxillerat Escènic del IES Clot del Moro, acompañado por el profesor Àlex Andrés Garcia, que presentó diversas 'performance' en las aulas. La propuesta 'pasó por recibir el impacto de la escenificación para posteriomente vivir un debate entorno a la lacra que supone la violencia de género. La acción de compromiso ante la violencia de género se vivió transversalmente en el Jaume; tanto es así que el Aula Combinada y el Programa de Llanternería participaron activamente en la jornada, por lo que tanto la comunidad educativa del Jaume como la del CEE Albanta apostaron una vez más por dar la cara ante esta lacra.

También se impulsó la realización de un test online, que propone al usuario la autodetección del nivel de machismo. «Cabe reseñar la necesidad que nuestro alumnado tome conciencia del retroceso que estamos experimentando como sociedad en determinadas actitudes machistas. El profesorado, en general, creemos que a esta situación no ayuda la democratización de las nuevas tecnologías. Pero, sobre todo, el propósito de estas actividades es que ayuden a tomar autoconciencia sobre sus propias actitudes machistas. Sin auto-conocimiento no hay cambios en el individuo, y sin cambios en el individuo no hay cambio social», añadían desde el área de Igualdad.

Sensaciones encontradas

Tras el suceso vivido por la comunidad educativa en primera persona no han faltado sensaciones encontradas de rabia, indignación, desconcierto, tristeza y pérdida. «Poder consolidar respuestas ante situaciones como ésta es, a priori, complejo. Ante todo, nos centramos acompañar, trabajo y asistencia», explican después de los actos de condena del asesinato realizados el pasado jueves, tanto en sus instalaciones como junto al CEIP Montíber, donde también se quiso mandar un mensaje de fuerza a Doaa, para logre recuperarse.