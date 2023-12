La cantante Paola Vilatela ha regresado a Canet d’ En Berenguer desde Alemania para adentrarse en el competitivo mundo de la interpretación musical. Desde el pasado mes de junio ya ha publicado, en todas las plataformas digitales, tres canciones editadas en un estudio.

La joven creadora de Canet d’en Berenguer se coló en el mercado de las descargas musicales con un primer “single” titulado “Sinceramente yo”, al que le que seguiría el lanzado en agosto, ‘ Dime quién soy’. “Ave alada" es el título de su nuevo trabajo.

Este último, según explica, “habla sobre la manera en la que el miedo y la ansiedad nos paralizan ante los problemas. Y que cuando eso pasa, a mí me ayuda cambiar el rumbo y tomar acción, porque si te quedas parado, nada mejora. Al final eso es lo que me ha pasado con mi enfermedad, que dejé de andar 8 meses y todavía no estoy 100% recuperada. Y en ese momento, o te sacas tú misma del pozo, o no va a venir nadie a rescatarte”.

Para ella, esa enfermedad “ha sido mi oscuridad, pero también mi luz para cambiar el ritmo de mi vida y entre otras cosas, empezar a enseñar mi música al mundo”.

De hecho, reconoce que decidió publicar singles porque, ante ese problema físico “que no me permite andar”, decidió “centrar su energía” en “algo que me aportara bienestar”, comenta en un tono intimista.

Vilatela explica que “si algo me caracteriza es mi luz, mi positividad y alegría, y eso quiero transmitir con mi música”.

Giro de 180º a su vida

Tras acabar su formación en International Business y un máster en Diseño Gráfico, estuvo estos últimos 4 años viviendo en Alemania y trabajando como diseñadora gráfica.

“Ahora he decidido volver a España porque tengo una enfermedad física que no me permite andar bien y he estado pasando una época difícil por la salud”, reconoce. “Soy una persona muy positiva y siempre intento buscar la parte buena a las cosas. Así que he aprovechado para hacer música y grabar mi primera canción en estudio”, afirma.

Para ella, la música “me alegra la vida y ha dado un giro de 180° a mi existencia”. “Para mí componer es una forma de desahogarme, de plasmar algo que me haya tocado el corazón, de respirar y calmarme”.

Profesionalmente Paola estuvo trabajando con la Asociación Jóvenes Compositores “para ayudar a jóvenes cantantes a lanzar sus primeros trabajos”.

Sobre su obra afirma que "abrazo lo que se me queda en el pecho y lo transformo en canción". “Empecé a tocar el piano a los 8 añitos y a escribir mi primera canción a los 18, aunque escribo desde que tengo uso de razón. Desde hace unos años escribo canciones sobre todo lo que se me queda clavado dentro”, afirma, al tiempo en que añade: “Mi música es alegre, a la vez que cañera”. “Me gusta mucho escribir canciones alegres y cantar con el ukelele, pero también soy muy de baladita a piano”.