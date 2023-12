Uno de cada cinco menores de Morvedre está en riesgo de pobreza

Más de un 20 % de los menores de 16 años del Camp de Morvedre está en riesgo de pobreza, un porcentaje que algunos índices elevan por encima del 25 %. Ese es uno de los aspectos más demoledores del trabajo conjunto de los institutos valencianos de Estadística (IVE) y Competitividad Empresarial (Ivace), que ha actualizado los indicadores de las condiciones de vida con datos de 2022. En un estudio con múltiples variables, la comarca presenta, en general, unos niveles que mejoran los promedios autonómico y provincial, aunque los números absolutos y la reciente evolución resultan más que preocupantes.

Por lo que se refiere a la tasa de pobreza, bajo el que se sitúan las personas que no alcanzan el 60 % de la media de los ingresos en la Comunitat Valenciana, los menores de 16 años que se encuentran en esta situación rondan los 2.950. Como consuelo queda que este porcentaje del 20,4 % se ha reducido considerablemente respecto al ejercicio anterior, cuando superaba el 26 %, y se sitúa por debajo de los promedios tanto autonómico (22,8 %) como provincial (21,1 %). Esta tendencia también se refleja en el índice general, según el cual algo más del 15 % de la población comarcal se encuentra por debajo de ese umbral de pobreza.

Indicador Arope

Pero todavía más alarmante resulta el indicador Arope (por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty or social Exclusion) que eleva los habitantes del Camp de Morvedre que, sin haber alcanzado todavía la edad mínima para trabajar, se encuentran en riesgo de pobreza, hasta el 25,6 %. Este porcentaje superaba un año antes del 30 %, el nivel más alto desde que en 2014 se alcanzó el máximo histórico en el entorno del 32 %, según siempre las estimaciones publicadas de forma conjunta por el IVE y el Ivace. Esta tasa Arope tiene en cuenta también a quienes no alcanzan el 60 % de la media de ingresos del territorio, aunque también incluye a quienes, superando este porcentaje, tienen carencia severa de materiales o forman parte de un hogar en el que ninguno de los miembros trabaja o su actividad laboral es de "baja intensidad".

Una de las variables cuya evolución en 2022 fue muy negativa en la comarca es la que se refiere a las familias que no pueden permitirse al menos tres cuestiones entre irse de vacaciones una semana al año; comer carne, pollo o pescado cada dos días; mantener una temperatura adecuada en la vivienda; afrontar gastos imprevistos; estar al día en los pagos relacionados con el hogar; así como tener coche, teléfono móvil, televisión y lavadora. En esta situación se encuentra más del 17 % de los habitantes de la comarca, por el 14 % del año anterior, y más de un 21 % entre los menores de 16 años.

Carencia severa de material

En cuanto a las personas que sufren carencia severa de materiales, que son aquellas que no se pueden permitir seis de los conceptos anteriormente reseñados, el porcentaje se encuentra en el 5,8 %, también por encima de 2021, cuando estaba en el 5,3 %. También en esta caso, la situación más preocupante se registra entre los menores de 16 años, ya que un 8,2 % no pueden permitirse ciertos ‘lujos’, cuando en 2021 eran el 5,9 %, según siempre el trabajo elaborado entre el IVE y el Ivace.