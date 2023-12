El PP comarcal no intercederá en la fractura del gobierno de Torres Torres

La dirección del Partido Popular en la comarca del Camp de Morvedre no va a interceder en la crisis interna por la que atraviesa el grupo municipal del PP de Torres Torres.

Así lo ha adelantado a Levante-EMV, la coordinadora comarcal, Gloria Condomina. Una brecha abierta en el gobierno local que pudo evidenciarse en el último pleno ordinario después de que los tres concejales del grupo municipal popular dejaron solo al alcalde, de su partido, cuando este intentaba dar luz verde al pago de unas facturas, sin consignación presupuestaria, relacionadas con las fiestas patronales y que ascendían a 37.400 euros. El resultado de la votación fue de 6 votos en contra (3 del PP, 3 del PSOE) y uno a favor, que fue el del alcalde.

No fue este el único momento en el que se escenificó la ruptura o la división entre concejales del mismo partido. También en el punto en el que el alcalde propuso retirar la representatividad de órganos colegiados al número dos de su grupo, José Luis León, con el que no mantiene una buena relación, una propuesta donde obtuvo el voto en contra de dos de sus ediles.

Condomina aseguraba que "en el partido estamos al día de todo, pero creemos que es un tema interno y debe gestionarse en el seno del grupo municipal", al mismo tiempo que dejaba claro que "si el alcalde nos pide ayuda o asesoramiento, al igual que los concejales, nosotros lo facilitaremos", añadía. Así, insiste en que "es una cosa interna y no debemos interceder. No creo que sea conveniente decirle a un alcalde cómo debe actuar ni tampoco llamar a la puerta de los concejales, en este caso en concreto"; sin embargo, deja una puerta abierta a sentarse con todos ellos y mantener las reuniones que hagan falta si el asunto no se reconduce.

El inicio

La situación en el seno del partido en Torres Torres es complicada y se ha tensado después de que el alcalde, por resolución de alcaldía decide retirar las tres delegaciones a su número dos y portavoz municipal, además de la tenencia de alcaldía, que ahora ostenta el número cuatro.

Según el alcalde, esta revocación vino motivada por la petición de su concejal de un sueldo, además de porque "no venía a trabajar", adelantó hace unas semanas a Levante-EMV.

Sin embargo, la versión del portavoz del PP es bien distinta como argumentó en el pleno, donde negó tal petición de salario y justificó su ausencia en el ayuntamiento por "amenazas" del presidente de la corporación, tal y como verbalizó en la sesión y contó a este diario. Un asunto que ya ha puesto en manos de su abogado.