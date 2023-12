Con apuros, pero misión cumplida. El Atlético Saguntino se plantaba en la decimoquinta jornada del grupo 3 de Segunda RFEF con el objetivo de ganar en casa al Terrassa CF para alejarse de los puestos de descenso y encadenar por vez primera esta temporada una racha de tres partidos sin perder y el golazo de Javi Pérez a 20 minutos del final fue suficiente para conseguirlo.

"El balance del fin de semana es muy positivo, porque ganamos a un rival directo en la clasificación, aunque, a priori, estaba confeccionado para estar en la lucha por los puestos de ascenso", según el técnico rojillo, Sergi Escobar, quien señala como muestra de este potencial que los catalanes venían de hacer dos grandes eliminatorias en la Copa del Rey frente a equipos de categoría superior como el Albacete y el Alavés.

Maduración del partido

El triunfo sabe todavía mejor porque "tuvimos que madurar el partido y trabajarlo mucho para que la balanza su acabara decantando a nuestro favor a medida que pasaban los minutos", explica el entrenador castellonense, quien no tiene dudas de que "por ocasiones, fuimos justos vencedores e incluso pudimos ganar con un marcador más abultado". Y es que, según Escobar, "hubo dos penaltis en la primera partido que no nos señalaron y hubieran encarrilado el partido. Creo que en este aspecto -en referencia a los arbitrajes- no estamos teniendo suerte".

El encuentro comenzó movido en ambas áreas, aunque el marcador no se me movió. La segunda parte arrancó más tranquila hasta que Acevedo tuvo la primera gran oportunidad de poner por delante a los suyos y Javi Pérez lo hizo con un espectacular disparo.

Tranquilidad relativa

Tras esta victoria que impulsa al Saguntino hasta la décima posición a tres puntos del descenso y a cuatro de la promoción de ascenso, el entrenador rojillo apunta que "salimos de la zona de abajo, pero está todo muy apretado. Desde la tranquilidad, tenemos que mantenernos ahí e intentar terminar lo más arriba posible. Sabemos como es esta liga, que ganas dos partidos seguidos y sueñas con estar en play off, pero los pierdes y te metes en descenso".

Antes de poner el broche a este 2023, los rojillos se desplazan este sábado a Alzira, que suma también 19 puntos y acumula siete partidos sin perder, de los cuales ha ganado tres.