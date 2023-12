El precio de la vivienda en Sagunt se dispara a niveles de hace una década

Apenas 261 viviendas vendidas por un precio medio de 1.018,50 euros por metro cuadrado. Esos son los números que acompañan a la radiografía inmobiliaria de Sagunt durante el tercer trimestre del año, según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a partir de las operaciones elevadas a escritura pública ante notario. Con las dos variables en niveles históricos por abajo y por arriba, la más llamativa es la segunda, ya que el importe de las operaciones durante ese periodo superó el umbral de los 1.000 euros por metro cuadrado por primera vez desde el invierno de 2013, cuando todavía resultaban evidentes los efectos de la crisis inmobiliaria.

Según esta estadística oficial, cuyo origen se remonta a 2004, la caída de los precios se prolongó hasta finales de 2015, cuando en la capital del Camp de Morvedre se podía comprar una vivienda por 714,70 euros por metro cuadrado, el punto más bajo de la serie. A partir de ahí se inició una paulatina recuperación que se ha acelerado en los últimos tiempos, como demuestra el incremento del 8,7 % registrado en Sagunt durante el último ejercicio, subida que se queda en el 3,6 % respecto al segundo trimestre del año. Por arriba, el hito de esta estadística son los 1.709,20 euros por metro cuadrado que costaba como media una vivienda en la primavera de 2008, cuando el boom del ladrillo llegaba a su fin.

Nivel más bajo desde hace dos años y medio

En cuanto a la cantidad de compraventas en la capital comarcal, que no llegó al promedio de las tres viviendas al día entre julio y septiembre de este año, el desplome del 38,3 % respecto al mismo periodo del anterior ejercicio supone que las operaciones inmobiliarias cayeron al nivel más bajo desde principios de 2021. Especialmente llamativas son las características de estos inmuebles, ya que apenas una decena se correspondió con una promoción nueva.

Esta tendencia se extiende al conjunto de la comarca, donde poco más de 400 viviendas cambiaron de dueño durante el tercer trimestre de 2023. Para encontrar un nivel con menos movimientos inmobiliarios en el Camp de Morvedre hay que remontarse a la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus golpeó a este y a casi todos los sectores económicos con apenas 200 operaciones.

Después de Sagunt, los otros municipios de la comarca con más compraventas son Canet d'en Berenguer con 64, también el punto más bajo desde principios de 2021, y Gilet, donde las 19 operaciones son el mayor número del último ejercicio, siempre según las estadísticas oficiales del Ministerio de Agenda Urbana.

Viviendas nuevas

Entre el resto de municipios destacan las nueve viviendas vendidas entre julio y septiembre en Quartell, donde no se alcanzaba esta cifra desde hace 9 años, mientras que no se registró ninguna operación en Alfara de la Baronia y en Segart. En esta última localidad no se ha escriturado ninguna transacción inmobiliaria desde hace un año, aunque incluso más llamativo resulta que no se tiene constancia de la compraventa de un inmueble nuevo desde el primer trimestre de 2010.

En este apartado de viviendas nuevas en el conjunto de la comarca, apenas un 5,7 % de las ya escasas operaciones tuvieron como protagonistas a inmuebles por estrenar.