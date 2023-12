La poesia del veterà autor de Rafelbunyol Vicent Penya ja s’ha fet cançó, com es podrà comprovar aquest dissabte 23 de desembre a les 19 hores a la Casa de Cultura de Rafelbunyol.

Allí, el cantautor Garri presentarà el CD “Per tot arreu”, editat recentment, que consta de deu poemes de Vicent Penya musicats: “Ja sé el que delere (primera part)”, del llibre L'efímer i l'etern (Onada Edicions, 2018); “Per tot arreu”, del mateix llibre; “El terrat dels llençols per l'aire”, dels llibres De la casa estant i Triadisses, antologia poètica 1998-2012 (Editorial Denes, 2013); “Fil d'aranya”, del llibre L'efímer i l'etern; “Dormint, dormint, és quan hi veig més clar”, del mateix llibre; “Emblema celeste”, del llibre Cims i abismes (Voliana Edicions, 2023); “L'etern retorn”, del llibre L'efímer i l'etern; “Sobre la llum excelsa”, del mateix llibre; “La ruta del paisatge”, del llibre Desig de terra (Edicions 62, 1998); i “Ja sé el que delere (segona part)”.

Els arranjaments del CD, producció, gravació, mescla i masterització ha anat a càrrec del músic Josep Vicent Tallada. De l'assessorament artístic se n'ha encarregat Samuel Iborra. I el disseny de la portada i la maquetació del CD ha anat a càrrec del mateix Garri, que també és dissenyador i pintor.

En el concert, el cantautor estarà acompanyat, a banda de Josep Vicent Tallada i Samuel Iborra, del pianista Eric Simone i del baixista Eduard Andreo. Cal ressaltar també que mitja hora abans, a les 18.30 hores, tindrà lloc la signatura de llibres de Vicent Penya i de discos de Garri.

El disc Per tot arreu ja fa temps que està elaborant-se. Cosa de més de dos anys. De fet, en l'anterior CD de Garri, Salpen cants, de l'any 2021, ja hi ha una versió d'una de les cançons que trobem al disc, “El terrat dels llençols per l'aire”. Ara, aquest CD i el concert del dissabte han comptat amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Vianants i de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Els deu poemes musicats comprenen des del primer llibre de poesia de Vicent Penya, Desig de terra, com és la cançó “La ruta del meu paisatge”, fins a l'últim poemari, Cims i abismes, amb la cançó “Emblema celeste”. (De fet és l'última cançó que ha compost Garri per al CD). Passant pels llibres de poesia De la casa estant i L'efímer i l'etern.

Nous projectes

Però aquest polifacètic escriptor molt vinculat a Sagunt tampoc deté la seua tasca creativa. De fet, Vicent Penya està treballant actualment en l'elaboració del guió d'un còmic per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre “El dolçainer de Tales”.

A més a més, està revisant i corregint les proves d'impremta del llibre de poemes La llum que em resta, amb el qual va resultar guanyador del Premi de Poesia Antoni Prats de Sueca.