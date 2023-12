La directiva del CD Acero admite que la situación económica es "crítica"

La nueva presidenta del CD Acero, Ana Ivars, y su junta directiva se enfrentaron esta semana a su primera asamblea de socios, en la que desgranaron los principales detalles de la «crítica» situación económica que arrastra el club. Además de señalar que «mi primera semana fueron continuas llamadas para reclamar deudas con el notario, los auditores, el proveedor de material deportivo, las máquinas de vending, varios jugadores que ya no están en el club o los 44.000 euros que se les debían a la primera plantilla y los entrenadores».

Otro ejemplo del «caos» que reinaba en los despachos del Fornás es la previsión de cuentas para la presente temporada, que, «a grandes rasgos, contemplaba ingresos de medio millón de euros, cuando la realidad es que van a rondar los 200.000», según Ivars.

Más significativa todavía es la subvención de 75.000 euros procedente del Ayuntamiento de Sagunt, que «teníamos bloqueada para el año que viene y solo pagada parcialmente este, porque no se habían justificado las ayudas de 2021 y 2022», apunta la presidenta rojiblanca. Según reconoce en palabras a Levante-EMV, «este tema ya está resuelto después de muchas reuniones con el ayuntamiento». Buena muestra de esta sintonía es que el concejal de Deportes de Sagunt, Javier Timón, intervino en la reciente asamblea con palabras que «le agradecemos», según apunta Ivars.

Un reto

Esta situación le salpicó nada más llegar, después de que los jugadores del primer equipo no solo denunciaran públicamente los impagos, sino que amenazaran con no jugar hasta que se saldara la deuda. Ivars, que incluyó el abono de todas estas cantidades entre sus primeras medidas, explica que «yo había entrado en el club en junio como socia y un patrocinio de 13.500 euros. Mi marca (Markética Business School), cuya imagen he cuidado durante 7 años, estaba en las camisetas y, pese a la situación que fuimos conociendo, no podía salir corriendo, porque nunca he dejado nada a medias y me marqué el reto de solventar estos problemas».

Sobre el ambiente que se respiró en la asamblea, Ivars apunta que «fue muy cordial y educado, con socios que nos trasladaron su preocupación y a los que intentamos responder. Varios me agradecieron después, según me dijeron textualmente, que haya venido a salvar el CD Acero. Por mi parte, siempre he sido muy transparente y quería que fueran partícipes de la realidad del club».

Tensa cordialidad

Algunos socios que asistieron a la asamblea coinciden en que la sesión fue «cordial en las formas, pero tensa en los contenidos». Uno de los puntos planteados fue el de la ratificación de Ivars como presidenta, después de que llegara al cargo tras la dimisión de su antecesor, y las dudas sobre sus motivaciones, al desembarcar en un club que, "según describió el estado económico, no es muy atractivo para ponerse al frente".

En la asamblea también se habló del proyecto deportivo, del que Joaquín Poveda, entrenador del primer equipo, se ha puesto al frente. El fútbol base como «motor» del club, a través de una buena estructura, entrenadores federados y la promoción interna o la apuesta por las secciones femenina e inclusiva son los pilares de este plan que quieren volver a hacer del CD Acero un club de referencia.