Un edil acusa al alcalde de Torres Torres de intento de agresión y amenazas de muerte

El concejal del Partido Popular de Torres Torres y portavoz del grupo municipal, José Luis León, acusó en el último pleno al alcalde, Javier Peris (PP), de "intento de agresión y de amenazas de muerte". León, que vio cómo el presidente de la corporación le retiraba hace un mes todas sus concejalías y la primera Tenencia de Alcaldía, como adelantó Levante-EMV, leyó un escrito durante la sesión en el que aseguró que "vengo padeciendo una escalada de violencia desde septiembre que no tiene límites".

Según afirmó el edil en el escrito, este no ha sido el único caso de violencia protagonizado por la primera autoridad de Torres Torres desde que obtuvo la vara de mando, ya que, como relató León, "el pasado martes 28 de noviembre de 2023 en la puerta del ayuntamiento, unos minutos antes de la celebración del Pleno Extraordinario convocado para ese mismo día, y siendo testigos varios ediles y la secretaria del propio consistorio junto a algunos vecinos del pueblo, el señor Peris profirió gritos e insultos a una vecina y exconcejal", que según ha podido confirmar Levante-EMV, también es militante del Partido Popular y formó parte del gobierno de Torres Torres en el pasado mandato político.

El edil del PP añadió que ese episodio de insultos a la exconcejala no quedó ahí. "El alcalde se produce a sí mismo una lesión" y que en el transcurso de la sesión "gritó, insultó y faltó al respeto en repetidas ocasiones a otro concejal", en referencia a él mismo. Un tema, según León, reiterativo ya que "en el mes de septiembre, el propio Sr. Peris trató de agredir a su por entonces primer teniente de alcalde y se lastimó a sí mismo en presencia de otro edil de su grupo. Al mismo concejal a quien días después y siendo todavía teniente de alcalde también amenazó de muerte en la misma puerta del ayuntamiento en presencia de la portavoz del Grupo Socialista", contó en la sesión.

La intervención del edil del PP finalizó condenando todo acto de violencia, física y verbal y solicitando a su partido que "realicen todas y cuantas acciones sean necesarias y precisas para que sea condenada y erradicada la violencia, de cualquier índole, hecho intolerable que suceda en cualquier ámbito y menos aún en el de los cargos públicos, siendo los autores merecedores de recibir un castigo justo por los actos cometidos", terminó.

Condena

Ante lo que el edil calificó de "hechos muy graves", pidió a la corporación municipal que condenara lo sucedido. "No se puede dejar pasar, ni mirar hacia otro lado, como si esto no hubiese ocurrido", dijo. Esta petición no obtuvo la respuesta esperada. Solo el concejal del PSPV-PSOE, Tomás Martín, intervino para asegurar que él no había sido testigo de nada y, aunque dejó claro que "no dudo nada de lo que usted cuenta", opinó que todo responde a una "vendetta interna" . Esta aseveración provocó la reacción desde el público de la exalcaldesa, Amparo Bolós, quien lamentó que el Partido Socialista no condenara los hechos. "No condenar los insultos a una mujer, a una vecina del pueblo, es de ser unos socialistas de mierda", gritó, abandonando la sesión.

"Van a por mí"

Por su parte, el alcalde, reconocía a preguntas de Levante-EMV que profirió insultos al concejal, "pero fue algo recíproco, porque él también a mí". Asume además que "he tenido momentos de calentón, que acabaron con una autolesión"; sin embargo, niega la acusación de intento de agresión, por lo que ya ha puesto el asunto en manos de los abogados del PP, presentes en el pleno de este jueves.

Peris alega que está sufriendo una situación de "acoso" por parte de personas allegadas a León. "Me graban en los plenos y me machacan en las redes, una campaña de desprestigio que se hace insoportable. Tengo claro que van a por mí," afirma.

Por su parte, León ha adelantado a este diario que "estoy preparando los papeles con mi abogado para llevar el tema al juzgado".

"A este hombre le tengo miedo"

"A este hombre le tengo miedo". Así resumía León la relación con el alcalde, después de describir los hechos ocurridos en la mañana del jueves, anterior al pleno. "Esta mañana he sido retenido contra mi voluntad y he tenido que pedir auxilio y ayuda por la ventana", contaba en la sesión. Según el afectado, en ese momento, el alcalde no le dejaba salir tras cerrar la puerta para hablar.

Sin embargo, esta versión dista mucho de la contada por el presidente de la corporación, quien explicó que simplemente pretendía mantener una conversación a puerta cerrada para acercar posturas y poner fin al distanciamiento que se ha pruducido entre ellos. Entre las intenciones de Peris estaba "pedirle disculpas" y "hablar tranquilamente con él". Niega que entre sus objetivos estuviera retenerle. Relatos bien distintos de lo ocurrido esa mañana de jueves que León también ha trasldado a sus abogados.