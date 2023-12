Más de la mitad del presupuesto de Algímia es para inversiones

Algímia d'Alfara contempla para 2024 más de 800.000 euros en inversiones, lo que supone un 60 % del presupuesto. Por un lado, están las que se realizarán con fondos propios, que la cuentas municipales sitúan en 120.000 euros, casi un 10 % del gasto corriente, y 700.000 euros que esperan obtener a través de subvenciones. Una elevada partida con la que el equipo de gobierno pretende llevar a cabo diferentes actuaciones, como la mejora de la red de abastecimiento de agua potable y saneamiento, la instalación de paneles solares para la generación de energía verde, la adecuación de caminos y carreteras o el acondicionamiento y la ampliación de instalaciones deportivas.

Esta es sin duda una de las partes más atractivas de los presupuestos de 2024 que el Ayuntamiento de Algímia aprobó en el pleno de forma provisional. Sobre las inversiones, los vecinos podrán decidir las de fondos propios, dentro del proyecto gobierno abierto y presupuestos participativos. Con este propósito, se ha previsto una reunión vecinal el próximo mes de enero en la que se informará a la población de todas las partidas.

Prudencia y contención

El presupuesto para 2024 asciende a 1,3 millones de euros, unas cuentas que, según el alcalde, Ernest Buralla, "cumplen los principios de prudencia y contención del gasto". Respecto a este último, los capítulos de personal y de gasto corriente son los más cuantiosos. Sin embargo, "el ayuntamiento mantiene el esfuerzo en las actuaciones de protección y promoción social, así como sanidad, educación, cultura y deporte", añade Buralla.

En cuanto a los ingresos, los impuestos y las transferencias de otras administraciones, en particular la estatal, suponen el 50 % de la recaudación. Para el próximo ejercicio no se prevé ningún incremento de los tipos impositivos de impuestos ni aumento de tasas y se mantiene la rebaja fiscal de 2018, apunta el alcalde, quien añade sobre este capítulo que "se continúa con la misma línea que garantiza los ingresos para una correcta ejecución, ya que entendemos que las finanzas municipales han de tratarse como si las de un hogar fuera, minorando los ingresos para no sufrir sorpresas a la hora de la liquidación".

Deuda viva

Otro de los capítulos llamativos, la deuda, se sitúa en el entorno de los 195 euros por habitante, según precisa el alcalde.