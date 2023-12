L’any 1923 va acabar amb el canvi d’alcalde de Sagunt. Solament havia exercit durant dos mesos. En la sessió del 20 de desembre, va deixar el càrrec de president del consistori Francisco Benet Martínez. Passà a presidir la corporació el capità d’infanteria jubilat Andrés Maldonado Gijón. També, va prendre possessió com a delegat governatiu del partit judicial el capità d’infanteria Miguel Rivas Morales.

Entre els acords presos, destacà el lloguer de la planta baixa de Juan Omarrementería per a dedicar-lo com a escorxador municipal del poblat del Port. Estava en el carrer del poeta Llombart, al costat del cine Victoria. Es va convindre el pagament mensual de 75 pessetes. Eixe mateix mes es prengueren altres resolucions destacades. Així, el 9 de desembre es va decidir la creació d’un plànol d’urbanització del Port. El seu creixement demanava ja un ordenament de l’espai. A més, els regidors acordaren el pagament a la Lira Saguntina de 75 pessetes per la inauguració del camp de «foot-ball» i uns altres conceptes. Una proposta oportunista va ser la presentada pel regidor Pallarés el 31 de desembre perquè es retolara un carrer amb el nom del dictador Miguel Primo de Rivera.

En el tema esportiu, destacà el triomf del Club Sporting contra el Gimnástico Domingo per 2 gols a 1. Jugaren en el camp del Port de Sagunt. Els dos gols locals es va marcar Conde. Segons escrivia el corresponsal del diari El Pueblo el 28 de novembre, era un jugador «hábil y con facultades». Uns altres partits van ser els jugats pel Saguntino CF. Contra l’equip Stadium CF, va perdre per 1 gol a 0. Segons la crònica publicada en el Pueblo el 4 de desembre, fou el «partido de los postes» perquè no entraren els gols. El mateix diari indicava el 12 de desembre que en el partit jugat contra España CF va perdre per 4 gols a 1. Sortosament, segons deia el corresponsal el 25 de desembre, va guanyar contra el CD Ruzafa per 2 gols a 1.

Jònecs

La programació taurina va ocupar les pàgines de la premsa. El diari madrileny El Mundo, en l’edició del 12 de desembre, s’informava que es lidiaren a Sagunt jònecs d’Antonio Fuentes que «resultaron mansos». S’exposava que dels toreros Chaves i Luisillo no hi havia «nada digno de aplauso».

En l’àmbit cultural, cal esmentar la jubilació de la mestra Trinidad Zapater Eustaquio. A més, el saguntí E. Torres publicà un article en Las Provincias del 29 de desembre perquè els adults que no tenien estudis anaren a l’escola nocturna, ja que «Sagunto, nuestra madre patria, debe ser grande». També, destacaren els articles de personalitats culturals perquè el bou ibèric trobat quedara en la capital comarcal.

L’any va acabar amb el record als saguntins assassinats pels carlistes a Betxí. Es va decidir posar una làpida commemorativa amb motiu del 50 aniversari. L’Ajuntament acordà passar la commemoració al 23 de desembre, per ser diumenge. La proposta hi fou presentada per les societats de Sagunt encapçalades per José Bono, Enrique Belarte i Miguel Vives. L’autoritat governativa va decidir que «no asistiese más bandera que la histórica Señera».

En la premsa destacà la publicitat dedicada a la farmàcia de Quartell de Jesus Brey. Indicava el fet que havia superat el conflicte sorgit per l’estiu.

1924

Així acaba el De cent en cent de 1923. Continuarà l’any vinent contant les notícies de 1924. Bon Any.