La cartelera cultural de Sagunt se llena de actividades infantiles en esta última semana de fiestas. La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt ha programado teatro y música para los niños y niñas de la ciudad en la recta final de las navidades. Una programación que sigue pensando en los más pequeños y las más pequeñas durante Navidad. Esta semana hay tres actividades infantiles repartidas en Sagunt y en Port de Sagunt.

Este martes, en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt, a las 18 horas, podrán disfrutar de La llàntia meravellosa, un espectáculo de teatro, marionetas y actores que habla sobre cómo se transforman los deseos y los sueños a medida que uno se hace mayor. Esta actividad de Festuc Teatre es en valenciano, tiene una duración de 55 minutos y está destinado a niños y niñas de 3 años o más. El acceso es gratuito con invitación a través de www.servientradas.com.

Rock

Para el miércoles 3 de enero está programado el espectáculo El Rock and Roll també és cosa de xiquets, de Scorcia i Big54. Esta actividad se llevará a cabo a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt. Se trata de un espectáculo que entusiasma, educa y hace partícipes a los niños, niñas y padres y madres. Será un repaso de los grandes éxitos navideños como Jingle Bells, Santa Claus is coming to town y All I want for Christmas is you, entre otros. El acceso es gratuito con invitación a través de www.servientradas.com.

Finalmente, el jueves 4 será el turno de la representación El vestit pop de l’emperador, una obra de La Roda Produccions. Esta actuación en valenciano se llevará a cabo a las 18 horas en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt. En un reino de flashes y espejos, Su Majestad el Emperador Presumido tiene por costumbre estrenar vestidos cada día. Pero, por más vestidos que acumula, ninguno le satisface. Necesita el mejor de los mejores, el más sublime, el más moderno. Y más cuando se acerca la pasarela anual de la realeza. Hará falta un vestido único, tan especial que solo los más listos del palacio lo podrán apreciar. El acceso es gratuito con invitación a través de www.servientradas.com.

La programación se completa con la cartelera cultural de Invierno.