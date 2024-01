Vecinos de Gilet temen que una sentencia paralice su urbanización tras décadas de espera

Los vecinos de la urbanización Balcón de la Peña de Gilet temen que la sentencia firme sobre el litigio que mantienen con el ayuntamiento, en concreto, la Agrupación de Interés urbanístico (AIU) y la administración local, pueda frenar el PAI que se aprobó en el pleno la semana pasada, después de cuatro intentos y más de dos décadas de espera para que esta zona residencial pueda contar con todos los servicios públicos de los que carece: alcantarillado, agua potable, alumbrado público...

Varios fueron los vecinos que en la sesión preguntaron sobre esta cuestión, que no ha sido obstáculo para que el equipo de gobierno tire hacia adelante pese a un procedimiento judicial que todavía sigue vigente. Según el presidente de la AIU, Fernando Martí, si la sentencia firme es desfavorable al ayuntamiento, se paralizará el proceso y se tendrá que dar marcha atrás, explicó. Una consideración que rebatió la concejala de Urbanismo, Patricia Arnás, quien aseguró que será una "cuestión de forma que se subsanará" y el proceso seguirá adelante. La edila explicó que el asunto lo ha consultado con los servicios jurídicos y que por lo entendido, una sentencia en contra no inhabilitaría lo aprobado, "no paralizará las obras", además de asegurar que el desbloqueo de la urbanización Balcón de la Peña "es urgente y necesario, ya que si no, el ayuntamiento podría incurrir en un delito", recordando también la multa de un millón de euros que esa sobre la administración local por parte de la CHJ por verter al subsuelo, consecuencia de no tener una red de alcantarillado en la urbanización.

Proceso judicial

También mostró su preocupación la portavoz del grupo de Compromís al respecto del litigio abierto, así como la de Participa per Gilet, quienes preguntaron por el recurso de reposición que no se ha respondido por parte de la administración local. Se trata de la sentencia del 17 de noviembre de 2022 del Juzgado Contencioso Administrativo nº9 que ordenaba contestar al recurso de reposición interpuesto en nombre de la AIU, precisamente sobre la programación de la unidad de ejecución del Balcón de la Penya que se votó en el pleno, pese a que no se ha contestado. Recurso en el que "está trabajando nuestro servicio jurídico", afirmó el alcalde, Salva Costa, en el pleno.

Respecto a la sentencia firme que se espera, cabe recordar que el ayuntamiento sufrió en septiembre un revés judicial. Una sentencia de la sección primera de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha anulado el acuerdo municipal de 9 de noviembre de 2020 que aprobó de forma definitiva una modificación puntual de la homologación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que delimitaba el área de reparto en suelo urbano de la Urbanización Balcón de la Peña y fue publicada en el BOP el 22 de abril de 2021. Antes este fallo, la administración ha recurrido en casación a la espera de respuesta.