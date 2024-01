Compromís per Sagunt ha mostrado su preocupación sobre la falta de información al respecto a la montaña de Romeu. La agrupación valencianista lamenta "el silencio del Gobierno dirigido por el alcalde Darío Moreno alrededor de las gestiones para proteger la montaña de Romeu como paraje natural municipal". Aseguran haber preguntado en tres ocasiones y en varias instancias de la corporación municipal información sobre la tramitación de este expediente ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, aun así, el Equipo de Gobierno no ha aportado ninguna respuesta. “Lamentamos el oscurantismo sobre los trámites de esta gestión ante los partidos de la oposición y también toda la ciudadanía. Son ya numerosas las ocasiones en las cuales hemos preguntado los responsables municipales sin haber recibido ninguna respuesta en tres meses”, señala Maria Josep Picó, concejala del grupo municipal de Compromís per Sagunt.

Sin embargo, este fue uno de los temas que el alcalde de Sagunt y su delegado de Medio Ambiente, Jorge Vidal, trataron en la última reunión mantenida con el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Javier Sendra, y la directora general del Agua, Sabina Galindo, a finales de diciembre. Un encuentro en el que se emplazaron a un segundo para abordar precisamente la protección de la montaña de Romeu, tal y como publicó Levante-EMV Ante la falta de noticias al respecto, el colectivo local pidió al grupo parlamentario de Compromís en Les Corts Valencianes que presentara una pregunta parlamentaria dirigida a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio para conocer en qué punto se encuentra la tramitación administrativa para declarar Paraje Natural Municipal la Montaña de Romeu de Sagunt. En defensa de la preservación ambiental de Romeu La preservación de la Montaña de Romeu es una iniciativa “con sello de Compromís, puesto que fue impulsada desde que en 2015 nuestra formación llegó a la alcaldía, con Quico Fernández al frente”, expone Picó. Así, el pleno del Consell aprobó el 15 de marzo de 2019 el decreto que declaraba Paraje Natural Municipal las 275,88 hectáreas de la Montaña Romeu, la zona boscosa mejor conservada y más próxima a los cascos urbanos y uno de los principales pulmones verdes del municipio. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declarara nulo este decreto del Consell, como consecuencia de un recurso presentado por la compañía LafargeHolcim España, el Pleno de la Corporación Municipal de Sagunt, en sesión extraordinaria celebrada el 17 de febrero de 2023, aprobó solicitar de nuevo la declaración de la Montaña Romeu como Paraje Natural Municipal. “Desde Compromís per Sagunt podemos asegurar que continuaremos trabajando y presionando ante cualquier interés económico o político para hacer de Romeu Paraje Natural Municipal, porque la defensa de nuestro patrimonio natural y biodiversidad es una de nuestras señas de identidad”, concluye Maria Josep Picó.