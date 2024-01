«El sedentarismo mata; frente a la obsoleta pirámide de la alimentación, el decálogo de la alimentación saludable y, ante todo, ejercicio físico, dormir bien y aprender a gestionar el estrés». Esta fue la línea planteada por el reconocido nutricionista Jesús Sanchis en el programa «Enllà de la consulta»; una propuesta de vida saludable que impulsa este año por primera vez el Ayuntamiento de Quartell.

El autor de obras como ‘Niños sanos, adultos sanos’ o ‘Alimentación probiótica’ impartió un taller donde transmitió un mensaje claro: «Es esencial cuidar la alimentación; somos yonquis del azúcar y el sabor dulce, y esto debe cambiar. Nuestras casas no deben ser pastelerías; solo deberíamos tener comida saludable; los extras dejémoslos para celebraciones especiales», afirmó.

«Come con hambre, compensa y ayuna». Esta idea centró la intervención del nutricionista del Valencia Club de Fútbol, que animó a los quartelleros a evitar la sobrealimentación. «Comemos demasiadas veces; olvidemos el mito de las cinco comidas diarias, además de evitar el exceso de alimentos ricos en hidratos de carbono como el pan, el arroz o la pasta; somos esencialmente un cuerpo proteico, necesitamos sobre todo alimentos ricos en proteína como los huevos, el pescado y la carne, verduras y grasas saludables que encontramos en el aceite de oliva virgen, frutos secos, aguacates y pescados azules; reduzcamos el arroz y la pasta, mejor la fruta, y aumentemos en nuestro plato tantas verduras como queramos. En cada ingesta incluyamos alimentos proteicos. Olvidemos el mito del colesterol y el huevo, comed huevos cada día», decía.

Entre las propuestas del experimentado nutricionista existe un eje transversal fundamentado en la necesidad de articular el ejercicio diario como base de una vida saludable. «Movernos es totalmente necesario. Si no tienes ganas de moverte, muévete sin ganas, pero muévete. Además de practicar algún tipo de entrenamiento relacionado con la fuerza y la resistencia, os invitaría a andar por la mañana y por la tarde. Según la ciencia, cuanto más andamos, más salud y mejor calidad de vida tenemos», dijo.

Entre las propuestas del experto destacó la llamada particular al cuidado de los más pequeños. «Me preocupa el cambio de hábitos entre los pequeños que pasan la mayor parte del día a cubierto, sin contacto con el sol y la naturaleza, y absorbidos por las luces de las pantallas que los adultos les permitimos ver. Es fundamental no sobrealimentarlos y sobre todo que coman cuando tengan hambre; por favor, no les obliguéis a comer y, cuando tengan hambre, dadles alimentos de verdad, no productos comestibles. Eliminemos de las propuestas infantiles la bollería, los yogures azucarados, los zumos y todo tipo de ultraprocesados cargados de azucares y grasas malsanas. Lo principal es aportar suficientes alimentos proteicos, junto con verduras, frutas y tubérculos, y alimentos ricos en grasas saludables», apuntó.

El planteamiento de partida de Sanchis arranca desde la concepción del ser humano desde sus orígenes; «si quieres comer pan: que sea pan de calidad, con masa madre, con fermentación larga, y elaborado con agua, sal, levadura y harina, ningún ingrediente más; los frutos rojos son sumamente saludables; deberíamos dejar de lado la industria de lo light/desnatado o descremado en pro de nuestra salud. Muchísimas patologías están relacionadas con la microbiota intestinal y es momento de cuidarla», apunta.

La propuesta de Jesús Sanchis permitió a los asistentes interactuar con el ponente que supo conectar desde la empatía, el humor y la crítica para aportar mejoras. El que fuera premio nacional al mejor expediente de España del Grado de Nutrición por la Universidad de Valencia y actual máster en inteligencia emocional, constató la complejidad que supone hacer frente a una alimentación saludable frente a una industria que no vela por ello. «Trabajar la salud mental, aprender a gestionar las emociones y cuidar de nuestro cuerpo pasa por tomar conciencia de qué comemos. Beber agua rica en minerales, no agua de mineralización débil; tanto las bebidas estimulantes, los refrescos o el alcohol son totalmente prescindibles», dijo.

«El programa 'Enllà de la consulta' pretende enfatizar la necesidad de cuidar de nuestro cuerpo sin necesidad de medicarnos y evitar así tratamientos crónicos. Aprender a vivir mejor pasa por cuidar la nutrición y reaprender de la mano de expertos como Jesús Sanchis. Ha sido un verdadero lujo contar con su decálogo» afirmaba Pepe Sebastián, concejal de Sanidad.

.