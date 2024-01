Un cortometraje producido en Canet d' En Berenguer ha sido seleccionado en el catálogo CURTS Comunitat Valenciana 2024 del Institut Valencià de Cultura (IVC), que promocionará y dará a conocer el trabajo en festivales de cine nacionales e internacionales, así como en la industria audiovisual.

Titulado '180 Graus' está escrito y dirigido por Dani Reina y producido por Mónica Fernández Menéndez y María Jesús Fernández Menéndez, de la productora canetera Fresno Films.

El cortometraje cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, con la participación de À Punt Mèdia y de CREA SGR.

'180 graus' se acabó de producir recientemente y cuenta la historia de Belén, una niña de ocho años que no quiere ir a casa de su abuela. Para convencerla, Diana, su madre, le ha prometido que allí podrá comer lasmismas galletas que ella comía de niña, las mejores que ha probado nunca. Hace casi diez años que Diana no ve a su madre y necesita pedirle un favor. Un favor que no tiene nada que ver con cocinar galletas.

El filme está protagonizado por Carmen Asecas y Pilar Martínez, con el debut de Violeta Carbonell. Se trata del segundo cortometraje de Dani Reina tras rodar Exilis este mismo año, también en Valencia con Fresno Films.

Esta productora con sede central en Canet d´en Berenguer, fue fundada por Mónica y María Jesús Fernández Menéndez en 2017 con el objetivo de desarrollar y producir proyectos de ficción de alcance internacional.