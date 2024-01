El Atlético Gilet ha logrado ser el único equipo de Segona FFCV en pasar a octavos de final de La Nostra Copa.

Los de Gilet, que se median a un rival de dos categorías por encima, el Ribarroja CF, vencieron 3-2 en La Malaitxa; un campo que fue el escenario perfecto de un día que no olvidarán ni el equipo, ni la afición.

El equipo, que ya ha vuelto a entrenar, le han pedido al año nuevo seguir soñando con La Nostra Copa ya que están a cuatro eliminatorias de jugar la Copa de S.M. El Rey la temporada que viene.

El próximo enfrentamiento será contra el Manises CF (Lliga Comunitat) este domingo 7 de enero (16:30 horas) en La Malaitxa.

El club quiere que su campo sea una gran fiesta y, tal y como cuenta el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gilet, Carles Catalunya, están trabajando para que el equipo vuelva a brillar con ayuda de su afición: "En Gilet siempre somos de innovar y de hacer cosas especiales para mantener el gusanillo del fútbol. Aparte de anunciar el partido con los típicos carteles personalizados que hacemos siempre, queremos potenciar la grada de animación para que La Malaitxa sea un hervidero y los jugadores noten el aliento de la afición".

El equipo enfrenta el choque con ganas e ilusión. Son conscientes de que será un duelo complicado contra un conjunto que juega en dos categorías más, pero en 90 minutos pueden pasar de todo y esperan tener opciones. Uno de los jugadores clave del Gilet CF, Álvaro García, cuenta que: "el planteamiento será muy parecido, es lo que tiene enfrentarte a un equipo con tanta diferencia de categoría. Lo que tengo claro es que cualquier partido en la Malaitxa va a ser especial. Estamos trabajando duro estos días en los entrenamientos y el domingo saldremos al campo con mucha humildad. En partidos así, cualquier mínimo detalle marca la diferencia". Con respecto a si confían en tener opciones, el jugador giletano añade que: "Es difícil pero ¿Por qué no? No es la primera vez que ocurre en el fútbol y ya hemos conseguido otros años vencer a equipos de categorías superiores, con humildad y esfuerzo todo es posible", afirma.

Uno de los jugadores clave, Álvaro García, afirma que están trabajando duro y no descarta sorpresas

El premio de la Nostra Copa es muy jugoso: Que un equipo pequeño se vea jugando Copa del Rey la próxima temporada. El Gilet se encuentra a 4 eliminatorias de ese sueño, uno que de momento, suena muy lejano para el equipo: "Sería algo mágico para nosotros y para el pueblo, si cuando ganamos la liga pusieron un autobús, no puedo imaginar que harían si esto ocurriese. De momento, nos vamos a centrar en el siguiente encuentro y en llegar lo más lejos posible. Lo que estamos consiguiendo todos este año se va a recordar durante mucho tiempo", expresa Álvaro.

Por su parte, Catalunya considera que, de momento, "es muy difícil. Sería un hecho histórico que supondría poner al municipio en el mapa, aunque los partidos tendríamos que jugarlos en un campo que reuniera las condiciones necesarias para ello".

Desde el ayuntamiento se muestran muy satisfechos de los resultados del Gilet CF y "de la apuesta que hicimos por el nuevo campo de fútbol hace ahora 3 años. Esto hizo que el primer equipo que ya existía tuviera las condiciones óptimas para crecer en calidad y, paralelamente con la creación de la Escuela de Fútbol, ha hecho que el Club de Fútbol Atlético Gilet se vaya haciendo un nombre en nuestro fútbol comarcal y provincial. Esta clasificación para la ronda de octavos de La Nostra Copa es como un premio a todo el trabajo de todos los estamentos del club y para el municipio", explica Carles Catalunya.

Una fecha para el recuerdo

En contra de las apuestas, el pasado 23 de diciembre, el Gilet recibió su mejor regalo navideño por adelantado, el pase a los octavos de final de La Nostra Copa. El David venció al Goliat remontando un marcador inicial desfavorable. El Ribarroja CF se adelantó primero en el electrónico, pero La Malaitxa enloqueció cuando el Gilet CF anotó 3 tantos en 8 minutos, el primero en el minuto 53′ desde fuera del área con de Borja Gimeno; el segundo en el 58′ obra de Marc Iglesias desde el punto de penalti y el tercero, de César Castillo, en el minuto 61′. Los locales supieron mantener el resultado y el equipo visitante de Lliga Comunitat solo pudo hacerles uno más en el 68’, poniendo el 3-2 final.

El concejal de Deportes reconoce que es una fecha que quedará para el recuerdo en Gilet "debido a la forma en la que se consiguió la victoria. A los 5 minutos de partido perdíamos 0-1 y todo hacía pensar que perdíamos por goleada. Pero esta remontada quedará en la memoria de todos los que estábamos allí. Lo celebramos casi como un título".

La concejalía de Deportes va a intentar potenciar la animación y que se «note el aliento de la afición»

Sobre el césped, los jugadores lo vivieron como algo indescriptible tal y como relata Álvaro García. "Cuando sonó el pitido final fue como estar en una nube, además celebrar cada gol y la victoria dentro del campo con nuestra afición. Personalmente pienso que ha sido de los partidos más bonitos y especiales que he jugado, ver a mi padre emocionado en la grada fue algo que no tiene precio".

"Lo de este pueblo es especial"

"Creo que la clave estuvo en ser una familia y dejárselo todo dentro del campo, confiar en la pizarra del míster que hizo un planteamiento perfecto y la afición junto a los Gilet Blues. Mención especial para ellos, llevo muchos años jugando a fútbol y nunca he visto que tanta gente siga y anime a un equipo de regional. Lo de este pueblo es especial", concluye García.