Compromís per Sagunt ha trasladado al gobierno municipal la creciente incertidumbre entre el vecindario de la Ciutat Vella por el funcionamiento "arbitrario" del sistema de control de acceso. El portavoz de los nacionalistas, Pepe Gil, revela las "continuas quejas" por los "vehículos foráneos" que acceden al barrio, "ignorando las señales, colapsando las calles, llenando los espacios más emblemáticos con coches mal aparcados y saturando Ciutat Vella".

El concejal de Compromís per Sagunt añade que esta situación, en la que "las pantallas de control de acceso no muestran ninguna interacción", hace que los residentes del barrio, "empiecen a no considerar necesario dedicar tiempo a realizar el trámite de modificación de vehículos autorizados en situaciones imprevistas como tener el coche en el taller o facilitar el acceso a un familiar por una ocasión de emergencia".

Vehículos de turistas

Pepe Gil insiste en que "la gente tiene la sensación de que el sistema de control de acceso tiene un funcionamiento completamente arbitrario, permitiendo el acceso a vehículos de turistas y con la incertidumbre de no saber si en cualquier momento puede llegar una multa por haberse confiado pensando que está desconectado. Pedimos al equipo de gobierno que, por favor, informe a la ciudadanía del estado del sistema", concluye el portavoz valencianista.