Sagunt encara un 2024 «de crecimiento para la ciudad»

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la mayoría de los portavoces del resto de grupos municipales tienen clara una cuestión: El principal reto de la ciudad para este año es prepararse para la expansión demográfica que se ha previsto tras el inicio de la construcción de la gigafactoría de Volkswagen, una inversión de más de 3.000 millones de euros que creará 3.300 puestos de trabajo directos, una vez en funcionamiento, pero cuyas obras darán empleo a entre 30.500 y 37.400 trabajadores. En lo que discrepan es en el diagnóstico de la situación municipal, en su balance de 2023 y a la hora de fijar prioridades.

¿Cómo se presenta 2024 en la ciudad? ¿Cuáles son a su juicio las prioridades?

Darío Moreno (PSPV-PSOE): El 2024 será un año de crecimiento para la ciudad. El incremento poblacional ya se está haciendo notar y la previsión es que esta expansión demográfica incluso sea más notable en este 2024. Por eso, nuestro principal reto ahora es aliviar las tensiones que eso pueda generar. En términos generales, se trata de reforzar las infraestructuras educativas y sanitarias, los servicios sociales y garantizar una vivienda asequible y digna. Esa es la principal hoja de ruta. Me atrevería a aventurar que, en cuanto a prosperidad para el municipio, lo mejor está aún por llegar. La prioridad del Gobierno municipal es lograr que las inversiones empresariales que hemos atraído, y que seguimos atrayendo, generen una onda expansiva que alcance a todas las personas. Que este impacto económico positivo se transforme en mejores servicios públicos, en una ciudad más verde y amable y, sobre todo, en apoyo para aquellas personas que se encuentran en una situación más vulnerable.

Roberto Rovira (EU-Podem): Nuestra ciudad va camino de sufrir cambios importantes que requieren de inversión y coordinación de todas las administraciones. Son urgentes las mejoras en servicios públicos básicos como sanidad, educación y servicios sociales. Necesitamos una apuesta decidida por el transporte sostenible con la inversión necesaria y decisiones valientes en materia de movilidad que hagan más amable y habitable nuestra ciudad, más zonas peatonales y mejora de nuestras zonas verdes urbanas, sin olvidar tampoco nuestro rico patrimonio natural. Tenemos que seguir cumpliendo propuestas y demandas vecinales, acabar el Museo Industrial y de la Memoria Obrera, ejecutar la segunda fase de la rehabilitación de la Gerencia, seguir peleando por un Malecón Público y Verde, exigir el proyecto de regeneración de nuestras playas del norte y las inversiones necesarias en nuestro Patrimonio. Y, por supuesto, defender nuestra industria de la mano de los sindicatos, de trabajadores y trabajadoras frente a la avaricia empresarial desmedida como en el caso de Galmed.

El refuerzo de las infraestructuras a nivel educativo, sanitario y social es uno de los objetivos compartidos

Maribel Sáez (PP): El 2024 se presenta con preocupación por el estado de la ciudad. Ya han pasado meses desde las elecciones y no vemos cambios, no sólo nosotros, lo ve la ciudadanía quien nos comparte con fotos, vídeos y comentarios la suciedad en las calles, la falta de mantenimiento, el caos en proyectos europeos como el carril bici que puso a comerciantes y vecinos en pie de guerra contra el equipo de gobierno. No puede ser que en pocos meses hayamos visto en el pleno tanta reivindicación que no logra gran cosa pues ya hemos escuchado al equipo de gobierno decir, literal, que van a hacer lo que quieran con la mayoría. Y la oposición se merece un respeto y una oportunidad de ser escuchada. Las prioridades son un plan de choque que logre estar preparados para la llegada de miles de personas. Me refiero a convertirnos en la gigaciudad que acoja con garantías a todos los ciudadanos del mundo que decidan trasladarse aquí. Como insistimos, hay mucho por hacer, con cariño y no con prisa. El gobierno de Mazón va a estar ahí, como ya estamos viendo, pero, por lo que veo, el gobierno local y el de Pedro Sánchez, todos del PSOE van a trabajar lo mínimo por la ciudad, cerrando “Uneds” y desviando inversiones y lo que vendrá.

Evitar el nuevo cierre de Galmed y mejorar aspectos del día a día son cuestiones que varios grupos demandan

Manuel González (IP): Lo más relevante en estos momentos es ver en que se puede ayudar para evitar de nuevo el cierre de Galmed. En cuanto a la gestión municipal no soy nada optimista, pues el gobierno municipal simplemente deja que el ayuntamiento funcione en el día a día. Esperamos que la primera fase del Pantalán se acabe en este 2024, al igual que las obras del casino Gerencia que están paradas sin ninguna explicación. Pero este año también debería arrojarse luz sobre otros grandes proyectos que se han quedado sobre la mesa, como el CEAM, el Museo Industrial o la rehabilitación de la nave de Talleres. Asimismo, tenemos que incidir en la injustificable pérdida de fondos europeos que han dejado varios proyectos sin financiación. A parte de los grandes proyectos paralizados, es prioritario para nosotros que se atiendan problemas endémicos, como el reasfaltado de calles, la limpieza de nuestra ciudad o la mejora en el servicio de atención al ciudadano, que en la Tenencia es un desastre por falta de medios.

Pepe Gil (Compromís): Ahora mismo la principal prioridad que tiene que abordar el ayuntamiento, con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas, es el impacto importantísimo que va a tener la actividad de la gigafactoría de VW en nuestra ciudad. Necesitamos de consenso para que todos y todas remamos en la misma dirección para preparar nuestra ciudad para el aumento poblacional que está para venir, y la consecuente necesidad de ir habilitando servicios básicos para nuestros vecinos y vecinas que contrarrestan este impacto tan significativo, y no dejar de exigir con contundencia en la Generalitat y en el estado las inversiones necesarias. Esperamos altura de miras de la Generalitat y que tener un gobierno de distinto color a nivel de país no afecte el abordaje de las grandes necesidades. También esperamos que el Sr. Sánchez y su gobierno, hagan lo que corresponde respecto de la infrafinanciación, a buen seguro que nos beneficiaría a todos. Sin duda estos son grandes retos y el alcalde deberá de estar a la altura, defendiendo hasta donde haga falta los intereses de los saguntinos y saguntinas. En esta tarea, siempre nos encontrará a su lado.

Alejandro Vila (Vox): El futuro para los ciudadanos de Sagunto no es halagüeño. Ya hemos visto el incremento de impuestos y tasas municipales a los ciudadanos, la cual fue aprobada por el PSOE con sus socios EU/UP. A principios de enero han vuelto a subir, una vez más, los sueldos a los políticos. Seguimos teniendo los mismos problemas en la limpieza viaria que en el 2019. La inseguridad en las calles y en los campos cada vez es mayor, se producen más robos y el equipo de gobierno sigue sin incrementar la plantilla de policía local. Seguimos teniendo un Malecón inutilizado. Instalaciones deportivas sin un mantenimiento adecuado e insuficientes para el ritmo que crece el censo del municipio. Faltan instalaciones sanitarias y educativas, faltando un correcto mantenimiento en las que tenemos. Además de otras muchas cuestiones, que para citarlas todas necesitaría una página entera. Entre las prioridades, veo abandonar los presupuestos ideológicos, realizando unos que tengan en cuenta las prioridades y necesidades reales. Otras son: Adaptar la ciudad al incremento demográfico que estamos viviendo. Diseñar nuevas instalaciones educativas, sanitarias y deportivas, además de mejorar el mantenimiento de las que tenemos. Incrementar los accesos y comunicaciones del municipio. Desarrollar y llevar a cabo un plan contra inundaciones. Mejorar la limpieza viaria. Dar una mayor seguridad en todos los núcleos y en los campos... Son tantas las cuestiones que se están dejando de lado que se van acumulando y es realmente difícil priorizar.

¿Qué destacaría de este 2023 en Sagunt?

Darío Moreno: Ha sido un año determinante en la consolidación de nuestra ciudad como referente en innovación, empleo y liderazgo. Si tuviéramos que escoger una sola noticia hablaríamos del inicio de la construcción de la gigafactoría de Volkswagen, pero es imprescindible mencionar la llegada de la Universitat de València, con una sede permanente; la renovación de la confianza ciudadana que nos ha permitido seguir al frente del gobierno local y que han visto la luz proyectos demandados hace muchos años: El IES nº5, o al aulario de infantil del Victoria y Joaquín Rodrigo, el nuevo pabellón, la apertura de la zona este de los jardines de la Gerencia, los primeros pasos en la recuperación de la Casa Romeu y el ver más cerca el inicio de las obras de restauración del Castillo.

Roberto Rovira (EU-Podem): Acabamos el año cumpliendo compromisos como el esperado IES número 5 que está acabado y en funcionamiento, el pabellón polideportivo del Puerto acabado después de tantos años y la primera fase de la rehabilitación de la Gerencia ha sido un paso enorme para la recuperación de este espacio emblemático de nuestro Patrimonio Industrial. Y por fin, un presupuesto municipal aprobado en tiempo y forma. Pienso que las cosas están haciendo razonablemente bien, aunque tenemos mucho trabajo por delante los próximos años.

Maribel Sáez (PP): De este 2023 destacaría a nivel partido que hemos hecho un avance importante convirtiéndonos en el primero de la oposición, con el esfuerzo de todos. Hemos llegado a los seis mil votantes, duplicando, con una lista joven, entusiasmada, preparada y que han apostado por el mundo de la política local sin dejar sus puestos de trabajo y con ilusión y cariño por aportar a su ciudad el cambio necesario. Ese mismo cambio que se ha producido en nuestra comunidad, con un gobierno del que tengo el honor de formar parte y que tanta falta hacía después de ocho años de despropósito en despropósito, de promesas sin financiación disponible, de dejar arcas vacías y un déficit que ahora somos nosotros los que nos toca solucionarlo y enfrentarnos a una cruda realidad, saldar las deudas con el conjunto de la Comunidad Valenciana por el agujero que ha dejado el botànic y que, en ningún caso, debería haberse producido porque nos perjudica a todos. Veo la esperanza de la oportunidad de hacer las cosas mejor, de solucionar los problemas reales con este cambio consumado. De hacer política útil, para y por los ciudadanos, dejarnos de banalidades e ir a lo concreto, lo que de verdad importa.

Manuel González (IP): Indudablemente lo más destacado es la decisión definitiva de ubicar en nuestro término la gigafactoría, con todo lo que conlleva a nivel de desarrollo de infraestructuras, de suelo industrial y todo el nodo de energía verde que va a aparejado a esa multinacional, que supondrá un antes y un después para la Comarca. Francamente, a pesar de lo ocurrido nuevamente con Galmed, veo más señales de esperanza que de preocupación a pesar de que el Ayuntamiento de Sagunto está en manos de un equipo de gobierno más pendiente de sus películas que de la gestión. Son tantas las cuestiones a nivel de industria que se van a desarrollar, que el infantilismo instalado en el ayuntamiento de Sagunto, se verá tapado por el gran futuro que auguran las inversiones en nuestro municipio.

Pepe Gil (Compromís): El histórico resultado electoral conseguido por el PSOE a nivel local es sin duda lo más destacable de este 2023 que finaliza. Un hito que ya empieza a dar buena muestra de la manera real de actuar del equipo del señor Moreno: hacer y deshacer a su gusto, con EU de “muleta” consintiendo y callando todo. Subida unilateral de sueldos, bloqueo en el acceso a la información, arrinconamiento del valenciano, proyectos Edusi que se pierden (que, calculo supondrán unos 2,5 millones de euros), suciedad de las calles y plazas... Una gestión opaca, con mucho de sonreír y colores, pero poco seria y eficaz. Por lo tanto, mucha preocupación por lo que está para venir.

Alejandro Vila (Vox): La repercusión que tendrá el cambio de gobierno a nivel autonómico para Sagunto. Que esté gobernando Voz en algunas consejerías como son la de cultura y deporte; la de agricultura, ganadería y pesca o la de justicia e interior, es un cambio positivo para los ciudadanos de Sagunto. Como ya se ha demostrado del interés de la Consejería de Cultura por el Teatro, el Castillo, el Alto Horno, etc. Ahora, el inmovilismo del equipo de gobierno, no nos confiere mucha esperanza. Tenemos unos presupuestos irreales y fraudulentos. Una gestión donde reina la improvisación y prima la ideología, anteponiéndose a los verdaderos problemas de los ciudadanos de Sagunto. Estamos viendo cómo han dejado perder la UNED, obligando a que los estudiantes tengan que desplazarse varios kilómetros y otros tengan que plantearse el renunciar a seguir estudiando por la imposibilidad de desplazarse. Como muchas de las inversiones prometidas, se quedarán en promesas por cumplir. El anuncio del cierre de Galmed y la falta de compromiso del ayuntamiento por la industria. Y así, un largo suma y sigue.