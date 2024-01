Sant Antoni se abre paso en Sagunt

La lluvia deslució ayer el inicio de los actos programados en Sagunt para celebrar Sant Antoni, pero no impidió impulsar el montaje de una gran hoguera gigante en la Plaza Mayor.

«Esto no nos va a parar», decía el presidente de Amics del Cavall, Vicente Civera, por mucho que la «xocolatà» acabara posponiéndose para hoy, si el tiempo no lo impide. «La haremos de 5 a 6 de la tarde porque ya tenemos todo preparado y no nos hemos querido arriesgar a hacerla y que, con la lluvia, no viniera tanta gente», afirmaba.

Hoy se espera que las previsiones meteorológicas se cumplan y la ciudad pueda vivir la fiesta desde esta misma mañana en la Plaza Mayor, pues la colla de dimonis «La Diabólica de Morvedre» ha organizado una amplia programación : Talleres matinales de máscaras y fuego;a las 17 horas un concierto de rock de los adolescentes de Canet que forman el grupo Els Estrellats; correfoc infantil seguido de otro adulto que culminará a las 20 horas con el encendido de la hoguera gigante; charanga La Rodanga a las 21:30 horas y a las 23 h., el concierto de rock con el grupo 15Watts.

También la Associació Cultural Sant Antoni Sagunt mirará al cielo pues hoy ha previsto un carretón infantil vespertino tras inaugurar ayer una muestra fotográfica y este domingo por la mañana ha impulsado la tradicional bendición de animales, reparto de olla y vino para comer.

Otras citas

En el Port, la Asociación Porteña Hoguera de San Antón volverá a celebrar este sábado su tradicional hoguera que estrenará ubicación, la Plaza del Sol, pues por motivos ajenos a la organización no se ha podido montar en la Alameda.

Allí, Green Gos Batucada y la Asociación cultural Tambores y Bombos Virgen del Carmen actuarán antes del encendido de la Hoguera, previsto para las 20:30 horas. Además, se podrá acudir a cenar de sobaquillo con mesas y sillas en una hoguera que servirá como brasas para la colocación de parrillas una vez se consuma.

También en numerosos rincones de la comarca se han previsto hogueras y todo tipo de actos.