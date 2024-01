La política de vivienda genera discrepancias en Sagunt

La última medida anunciada por el gobierno local de Sagunt en materia de vivienda ha generado críticas desde uno de los principales partidos de la oposición municipal, Iniciativa Porteña (IP).

El planteamiento que no convence a los segregacionistas es el de obligar a que los grandes tenedores de suelo edifiquen las parcelas que lleven vacías más tiempo del legalmente permitido.

De entrada, el portavoz segregacionista, Manuel González, cree que esta iniciativa "es de suficiente calado" para haberse planteado primero en una comisión informativa municipal "antes de difundirla" en los medios de comunicación y redes sociales, aunque afirma no sorprenderse por ello al haber otros precedentes de esto que ve como una "falta de respeto" a la oposición "absolutamente despreciable".

González también ve "paradójico que el ayuntamiento pretenda obligar a construir en los solares edificables, cuando el mayor tenedor de suelo para construir viviendas es el propio ayuntamiento, que ha sido incapaz de poner en valor las parcelas edificables", decía recordando las que "tras tres subastas con una rebaja de hasta el 30% del valor de mercado, nuestros actuales gestores fueron incapaces de vender suelo municipal situado en algunos casos en lugares muy céntricos»

A ello añaden que la iniciativa "carece de mayor sentido si desde la administración pública, en este caso desde el ayuntamiento, no cumplen con su cometido de construcción de vivienda pública en aquellos solares que son de su propiedad", dice puntualizando que el consistorio"tiene suelo para construir VPO y vivienda social" en distintos puntos de la ciudad, como "el SUP-2 , en el Borde Sur, en Pinaeta, en frente del Cementerio, en la zona de Vilamar y en otros muchos lugares". "Estamos hablando de cientos y cientos de viviendas, que se podrían promover desde las administraciones públicas y que sí, supondría regular el mercado y los precios. Pero claro, queda mejor vender humo que trabajar con los recursos que tienen a su disposición», afirma.

Desde el gobierno local, sin embargo, se recuerda que el ayuntamiento ya cedió hace unos meses dos parcelas a la Generalitat para la construcción de más de 200 viviendas de alquiler social, "algo de lo todos los grupos del pleno son conocedores, puesto que se votó y aprobó por unanimidad", añaden.

Por ello, desde el PSPV-PSOE se recalca que se está actuando "a todos los niveles" para aumentar la oferta, "con todas las herramientas a nuestra disposición para que así sea". "La política va de ser valientes a la hora de defender los derechos de la ciudadanía. El crecimiento poblacional de nuestro municipio nos plantea un desafío muy importante en cuanto a la vivienda y, desde el ayuntamiento, vamos a hacer todo lo posible por impulsar la edificación, con iniciativas propias y en colaboración con la Generalitat y el Ministerio para promover la vivienda pública. Pero el sector privado también tiene unas obligaciones que debe cumplir", recalcan.

"Luchar contra precios inflados"

En este sentido aseguran que "el ayuntamiento no solo tiene la voluntad, sino la obligación de actuar ante un posible incumplimiento de la ley por parte de los grandes tenedores" y se preguntan: "¿Quienes sugieren que no servirá para nada, ¿qué proponen? ¿que nos quedemos de brazos cruzados? No vamos a renunciar a hacer todo lo que esté en nuestra mano", insisten.

Desde el PSPV-PSOE se concluye que "es difícil comprender la crítica a una medida que implica evitar que los grandes tenedores se dediquen a especular con la vivienda, algo que acaban pagando las vecinas y los vecinos, que se ven forzados a establecer su residencia en otros municipios por no poder pagar unos precios inflados. Desde luego, el PSPV-PSOE Sagunt tiene muy claro que no podemos dejar de lado a nuestra juventud y a esas familias con menores a cargo, que son quienes más están sufriendo esta situación", aseguran además de considerar que la vivienda "no es un negocio del que obtener un rendimiento económico, es un derecho recogido en la Constitución".