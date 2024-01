El PP de Sagunt ha alertado de que puede resultar «contraproducente» el plan anunciado por el gobierno municipal para obligar a los grandes propietarios de solares a construir viviendas. Además de tildar este movimiento como «estrategia política», la portavoz municipal de los populares, Maribel Sáez, no cree que esa sea la solución.

«Todos conocemos la falta de vivienda que hay y que puede haber si no ponemos solución en un futuro inmediato, pero no podemos jugar, como lo hace nuestro alcalde socialista Darío Moreno, pues ha tenido 8 años para movilizar los terrenos del consistorio y promover la construcción de vivienda accesible con el Botànic de la Generalitat detrás y no ha hecho absolutamente nada. Ahora vienen las prisas y las imposiciones. De nuevo se puede ver la nefasta gestión socialista que nos gobierna», en palabras de Sáez.

La portavoz añade que «van a forzar a los propietarios a presentar un proyecto y, si en unos meses no lo hacen, les penalizarán. Definitivamente, este el gobierno menos democrático de la historia y el más caro. Desde nuestro partido apostamos porque sea el equipo de gobierno el que trabaje para desarrollar la construcción en los solares propiedad del ayuntamiento y que deje de lado planes inquisitivos a propietarios particulares con el único objetivo de engordar las arcas municipales».

Estudio fundado

Sáez añade que «hemos planteado que dejen proponer a la empresa encargada de realizar un informe sobre la necesidad de vivienda en la zona, aspectos como escuchar y consultar a las inmobiliarias de la ciudad y provincia, como Asicval, para tener un estudio fundado, con datos objetivos y que cuenten con los actores sociales que trabajan a diario con esta realidad».

La popular concluye se pregunta «¿cómo va el equipo de gobierno socialista a absorber este tipo de macroproyectos, si actualmente no es capaz de mejorar los plazos razonables de las licencias de obras? Además de que el propietario, pequeño, mediano o grande, para recibir información sobre sus propios solares tenga que pasar por pagos extras que no tendrían por qué, ya que es un servicio que debería ofrecerse por el propio consistorio y que afectan tan directamente a la ciudadanía, como también la mejora en los trámites para reformar las propias casas de nuestros vecinos".