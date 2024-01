Una vecina de Sagunt, Kivi Osma, ha decidido concentrarse ante el ayuntamiento para denunciar las 'escasas' líneas de autobuses que, a su juicio, hay desde los dos núcleos de población hasta el hospital comarcal. Lo ha hecho con una pancarta de protesta donde se podía leer: 'Mejora transporte público hospital ya'.

Según explica: 'Por motivos personales que no vienen al caso, desde el día 29 de diciembre he tenido que ir con mucha frecuencia al hospital. En esas estancias, he coincidido con algunas personas, dos de ellas mayores, que han tenido que dejar a su familiar a las 18.00 horas de la tarde, con lágrimas en los ojos, por ser el último servicio de bus. Después, los sábados y domingos no hay servicio de bus al hospital y si coincide con alguna fiesta como la del 1 de enero, son tres días sin transporte'.

En estos últimos casos, según explica, la alternativa para los usuarios es caminar unos 900 metros hasta ir hasta la parada de autobús ubicada junto a una gasolinera y así poder ir a Sagunt. 'Una pequeña excursión', afirma, que ve un mal trago para los mayores. «Casi 25 minutos le costó hacer ese trayecto hace poco a una persona mayor, que iba con bastón, y tuvo que parar a descansar en los escasos bancos que encontró en ese trayecto», explica esta mujer que integró la lista municipal de Contigo, pero ahora afirma haber iniciado esta protesta "de manera personal".

En su opinión: 'Los horarios son surrealistas. Desde Sagunto hay muy pocos, por no decir poquísimos que van directos. En los demás, también pocos, tienes que ir hasta la playa y subir al hospital, haciéndose el viaje en el doble de tiempo. Sin contar que hay dos, uno por la mañana a las 9.30 y otro por la tarde, que van a la playa de Corinto', apunta.

A esto le suma otro factor: 'El parking del hospital está a rebosar. Si existiera más transporte público, muchos irían con él a consultas externas y a visitar a sus familiares hospitalizados', opina. Por ello, cree necesario una mejora del servicio.

'Después desde el ayuntamiento nos dicen que utilicemos el transporte público. Yo creo que primero es acondicionar antes que publicitar', afirma, además de precisar que tanto este lunes como el pasado viernes acudió ante el consistorio para 'hacer visible un problema que no es particular, sino que afecta a mucha más gente. Lo que pasa es que algunos se limitan a criticarlo en privado o en redes sociales', asegura.

A la espera de más mejoras

La queja de esta vecina se produce justo cuando toda la ciudad está la espera de que la Autoridad del Transporte Metropolitano adjudique a una empresa el nuevo servicio de autobús que mejorará de forma considerable del transporte interurbano a València; un trámite que espera realizar 'entre enero y febrero', según la última información remitida desde la Conselleria a este diario. No obstante, desde este departamento autonómico precisan que la línea con el hospital es de competencia municipal.

Desde la empresa concesionaria del servicio, Avsa, han asegurado a preguntas de Levante-EMV que el servicio de autobús con el hospital de Sagunt 'apenas se usa' y también han negado haber recibido quejas oficiales en la línea de lo que plantea Osma. Junto a ello, recordaban que 'hace casi 20 años' que no hay conexión directa con el centro hospitalario durante los fines de semana.