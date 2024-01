CC OO ha reclamado en Sagunt un pacto estatal por la industria y un plan de reindustrialización que impulsen la creación de trabajo decente.

Lo ha hecho durante un acto celebrado en el Casal Jove del Port titulado ‘40 años de la reconversión industrial. Hacia una nueva reindustrialización’.

La jornada ha abordado los retos de futuro y ha contado con las intervenciones de la secretaria general de CCOO PV, Ana García, la secretaria general de CCOO Industria, Garbiñe Espejo, el secretario general CCOO de Industria PV, Juan José Picazo y el secretario general CCOO Camp de Morvedre- Alt Palància, Sergio Villalba.

Ana García Alcolea ha exigido responsabilidad en la financiación del proceso de reindustrialización, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, donde ha cuestionado las rebajas de presupuesto trasladadas en la última reunión del Observatorio de Industria. La secretaria general ha instado a corregir la escasez de recursos públicos para apoyar los sectores productivos porque la infrafinanciación afecta directamente a la clase trabajadora.

Para el sindicato, "es crucial el diseño de una estrategia de presente y de futuro que incluya todo lo que tiene que ver con la formación, la mejora de infraestructuras o la automatización en el sector energético para desarrollar la transición justa", según ha señalado en un comunicado. García ha reivindicado así el despliegue de políticas públicas eficaces que impulsen la creación de trabajo decente "en una comarca llamada a ser punta de lanza en la reindustrialización autonómica", afirman desde CC OO, en una referencia velada a la futura instalación de la factoría de Volkswagen que prevé crear 3.000 empleos directos y 30.000 inducidos.

“Es crucial identificar bien las necesidades formativas existentes para actualizar las competencias profesionales en un sector en constante transformación” ha puntualizado. En lo tocante a movilidad sostenible, García ha reclamado la implantación de medidas de acompañamiento “para que nadie se quede atrás y para que no haya un riesgo de pérdida de empleo”. En concreto, CC OO apuesta por retomar los planes de inversión en infraestructuras, el corredor mediterráneo y la conexión con el corredor cantábrico.

La líder sindical ha reclamado que los fondos europeos se utilicen como palanca para cambiar el modelo productivo y apostar por aquellos sectores que demuestren capacidad de generar empleo decente. “Esa transformación debe hacerse sobre la base de la sostenibilidad, porque el cambio climático nos puede llevar por delante. Por lo tanto tenemos que prepararnos para que ningún trabajador y ninguna trabajadora se quede por el camino” ha advertido.

La secretaria general de CCOO Industria, Garbiñe Espejo ha celebrado la conmemoración del aniversario de un proceso tan importante para el territorio y ha advertido de la importancia de la memoria histórica a la hora de enfrentar los retos de futuro. Espejo ha hecho referencia a cómo el impacto de la crisis provocada por la pandemia evidenció tanto la enorme importancia de la industria como la necesidad de políticas públicas de acompañamiento.

La responsable se ha referido a la mención del ministro de Industria, Jordi Hereu, respecto a su apuesta política tanto por la ley de industria como por el pacto de estado por la industria. Al respecto, Garbiñe ha anunciado que Comisiones Obreras de Industria “va a solicitar una reunión urgente con el Ministerio para abordar las políticas de acompañamiento necesarias para reindustrializar la economía. “Necesitamos una transición justa y una transformación de los sectores que no penalice a la clase trabajadora” ha afirmado.

El secretario general de CCOO Camp de Morvedre, Sergio Villaba ha destacado en su intervención el impacto que supuso el cierre de los Altos Hornos, tanto por su influencia en la economía local como en la planificación inconsciente de las trayectorias vitales de miles de personas. Villalba ha puesto en valor la lucha obrera que movilizó a toda una comarca y mejoró las políticas que después se aplicaron.

Villalba ha denunciado cómo “cada nueva crisis económica golpea nuestra comarca, provocando conflictos y obligándonos a repetir movilizaciones”, en referencia al ERE de Pilkington, el cierre de TK Galmed o Bosal. “Parece que ahora todo gira en torno a la instalación en Sagunto de la gigafactoria en los próximos años, sin embargo seguimos teniendo multinacionales que anuncian su intención de deslocalizar producciones, como es el caso de Thyssen Galmed, que nuevamente y después de la reapertura vuelve anunciar la intención de cerrar su planta de Sagunto”, ha afirmado.

El secretario general de CC OO en la comarca ha concluido animado a seguir defendiendo los puestos de trabajo, “por solidaridad pero también porque la industria es un pilar esencial en la economía de un país y hemos de reivindicar políticas que apuesten por mantener, modernizar y atraer industrias sostenibles, porque la industria es vital para garantizar la creación de riqueza que luego se redistribuya entre toda la población y se traduzca en mejores servicios y oportunidades. No nos vale que nos cambien unos puestos de trabajo por otros”.

No repetir la invisibilización femenina

El secretario general CC OO de Industria PV, Juan José Picazo ha reivindicado en su intervención el papel fundamental que durante todos esos años de lucha obrera tuvieron las mujeres de la comarca, y ha instado a no repetir la invisibilización femenina en el proceso de reindustrialización. "No podemos renovar un sector laboral clave sin contar con el 50% de la sociedad”. Picazo ha asegurado que no se trata única y exclusivamente de facilitar el acceso de las trabajadoras a los sectores industriales, o de “desmontar ciertos tabús pasados de moda, porque es mentira que la mujer no quiera trabajar en la industria”, sino de que es una responsabilidad colectiva utilizar las herramientas disponibles para que cualquier persona, independientemente de su sexo pueda trabajar en condiciones de igualdad en un sector en plena transformación.