Sagunt combatirá la especulación inmobiliaria para evitar la fuga de jóvenes

La vivienda y las infraestructuras educativas son dos de las principales preocupaciones para el gobierno de Sagunt liderado por Darío Moreno. Así lo reconoció este martes el alcalde, quien explicó los motivos que le han llevado a obligar a los grandes propietarios de solares a desarrollar promociones.

«Hemos detectado que una parte importante de los grandes tenedores no están respondiendo a la necesidad que hemos planteado desde las administraciones para disponer de más vivienda. Hay gente que vive anclada en los precios de la burbuja inmobiliaria, un inmovilismo especulativo del que pretenden sacar el máximo partido, y, mientras, no podemos permitir que los jóvenes se vayan por no tener soluciones habitaciones que se puedan permitir», señaló Moreno.

18.000 viviendas por construir

El alcalde insistió en que «hay agentes inmobiliarios que nos han trasladado las dificultades para que los grandes tenedores se pongan a desarrollar sus solares» y así, mientras crece la tensión en el mercado, Sagunt dispone de terrenos «ya urbanizados en los que se contemplan cerca de 12.000 viviendas», que alcanzan las «18.000 si sumamos el suelo que ya tiene el planeamiento aprobado», concretó el alcalde.

Más allá de este punto, Moreno valoró positivamente las acciones que se están desarrollando junto al Gobierno estatal en favor del alquiler social, recordó que el ayuntamiento ya ha cedido dos parcelas a la Generalitat para la construcción de viviendas en arrendamiento asequible y mencionó también que hay parte del sector privado «que quiere ayudar».

Estudio

Para avanzar en esta materia, el Ayuntamiento de Sagunt está en plena elaboración de un estudio «jurídico, urbanístico e inmobiliario», después de haberse asegurado la posibilidad de obligar a la construcción en parcelas que ya han adquirido la condición de solar.

Infraestructuras educativas

El otro asunto «imprescindible» para el gobierno local es solucionar «el problema del número de estudiantes y la falta de infraestructuras educativos. Necesitamos que la Generalitat asuma esta situación a todos los niveles y no solo rectifique el error de frenar la remodelación de instituto Eduardo Merello e impulsar así la Formación Profesional industrial, sino que también impulse un nuevo centro de secundaria y uno o dos colegios más» en Sagunt.