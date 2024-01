Torres Torres prorroga los presupuestos pese a tener mayoría absoluta

Torres Torres prorrogará los presupuestos de 2023 pese a gobernar el PP con mayoría absoluta. El pleno dio cuenta de esta prórroga ante la falta, a día de hoy, de unas cuentas para el ejercicio 2024, que deberían haberse aprobado antes del 1 de enero. Al no ser así, se prorrogan automáticamente las del año anterior, tal y como recoge la ley de presupuestos y así lo explicó la secretaria del ayuntamiento en la sesión. Lo que no quita que los presupuestos puedan aprobarse a lo largo de ese ejercicio, un objetivo que se ha marcado a corto plazo el alcalde, Javier Peris (PP). "Habrá presupuestos en breve", anunciada a Levante-EMV. Unas cuentas que ahora anotan 784.000 euros de Ingresos y 721.000 de gastos.

El presidente de la corporación reconoce que la situación por la que atraviesa actualmente el grupo municipal popular ha sido un obstáculo para trabajar conjuntamente las cuentas municipales. Mientras Peris acusaba en el pleno a algunos ediles de su grupo de no pasarse por el ayuntamiento para nada, lo que ha complicado según este la elaboración de los presupuestos entre muchos otros asuntos, apuntaba, los ediles aludidos, José Luis león y Carlos Rivera le afeaban al alcalde que no se hubiera reunido con su grupo ni que los hubiera llamado para abordar este tema. Asunto que, según León, "ya ha pactado con el Grupo Socialista", asevenado que se había producido una reunión conjunta entre ellos, por lo que calificó a la máxima autoridad de "traidor", además de asegurar que "le he perdido el respeto al Partido Popular". Peris, por su parte, lo responsabilizó de "romper el grupo municipal del PP".

En cuanto a la posible reunión, tanto el alcalde como la portavoz del PSOE en Torres Torres, Mª Ángeles Vilar negaron ese encuentro.

Recaudación a favor del cáncer

Otro de los momentos broncos del pleno fue cuando se abordó la recaudación en favor de la asociación de lucha contra el cáncer de Torres Torres realizada este verano, en fiestas. La tensión creció tras preguntar al alcalde sobre el motivo por el cual no se había ingresado en el banco el dinero recaudado que asciende 750 euros, revelaron en el pleno.

A este respecto, el alcalde explicó que solo se había ingresado una parte porque la entidad bancaria no admitía monedas, lo que les había llevado a intentar cambiarlas. Sin embargo, le recriminaron que hubiera tardado más de tres meses en hacerlo y que todavía faltara esta parte por ingresar, cerca de 250 euros. Una forma de actuar que levantó de la silla del público a la exalcaldesa, Amparo Bolós, quien lamentó el ingreso a plazos, mientras calificaba de "sucio" el procedimiento.

Ante lo ocurrido, Peris se comprometió a hacerlo de otra manera el próximo año, que pasaría por dar el dinero directamente a la asociación.