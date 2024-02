El mal estado del Trinquet genera un cruce de acusaciones en Sagunt

El estado "ruinoso" del trinquet comarcal de Sagunt ha provocado un cruce de acusaciones entre el PP y el gobierno municipal dirigido por Darío Moreno. El primero denuncia al segundo por "no hacer absolutamente nada" para rehabilitarlo, mientras que la respuesta asegura que "somos los más preocupados por el estado" de la instalación y "así lo hemos demostrado, tratando de reactivar una obra que, no obstante, no está recibiendo el apoyo de las instituciones provincial y autonómica", que ahora gestionan los populares.

Desde la oposición en Sagunt, Maribel Sáez confiesa que "es muy triste ver el trinquet, que requiere una intervención inmediata. Es un edificio único que puede utilizarse para hacer multitud de actos y acciones para el disfrute de todos", un uso polivalente que "se puede combinar con lo que fue hace años, uno de los coliseos del deporte valenciano más popular, la pilota". Y es que la popular cree que detrás del "nefasto estado" de la instalación y la "palpable inacción" se esconde el escaso "interés político" en el gobierno municipal en torno a un deporte "internacional, con muchísimos seguidores y jugadores que salen de esta tierra". Sin promoción de la pilota En esta línea, Sáez insiste en que desde el ayuntamiento "no hay promoción escolar de la pilota valenciana, ni hay una apuesta clara para impulsar un club de esta disciplina tan nuestra, tan de la terreta, ni tampoco se espera que los socialistas piensen hacer algo al respecto". Y es que "el trinquet se cae a trozos, después de 8 años en los que el gobierno municipal no ha sido capaz de sacar adelante las obras de rehabilitación, ni tan siquiera acciones de mantenimiento". La portavoz popular recuerda que desde el Ayuntamiento de Sagunt se anunció públicamente un impulso a la pilota, pero "parece que ha quedado en falsas promesas sobre la mesa". Sáez insiste en que "es muy triste que no haya un plan de acción para sacar adelante un edificio que puede ser un reclamo turístico y tiene mucho potencial para actos tanto culturales como deportivos. Tampoco hay un plan de promoción de la pilota valenciana, que se practica en todos los centros educativos, pero que luego no tiene seguimiento por parte del ayuntamiento en su promoción. Reclamamos al equipo de gobierno que se ponga a trabajar y realice acciones inmediatas para rehabilitar un edificio tan emblemático para la ciudad como es nuestro trinquet". Perspectiva comarcal Por su parte, desde el ayuntamiento recuerdan al PP que la instalación que acogió en 1995 una de las partidas más míticas que enfrentó en la final individual de escala i corda a Genovés y a Álvaro "es una instalación que nació con perspectiva comarcal y es la Diputació de València la que debe asegurar los fondos para su rehabilitación". Estas mismas fuentes señalan que el organismo provincial "lo dirige un presidente de su partido, que no solo no ha concedido ninguna ayuda para este asunto, sino que ha rebajado las subvenciones a nuestros clubs de élite. Del mismo modo, el gobierno autonómico del PP-Vox, de quien la propia portavoz forma parte como directora general, tampoco ha dado ninguna respuesta hasta el momento". Responsabilidad En este contexto, el gobierno municipal pide "responsabilidad" a los populares, ya que "las críticas no sirven si no se actúa y, de momento, no estamos viendo el interés necesario por su parte para lograr inversiones para el deporte de esta ciudad".