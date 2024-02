El BM Morvedre pierde la calma y el liderato

El BM Morvedre perdió de un plumazo la imbatibilidad en casa y no solo el liderato de la División de Honor Oro, que mantenía desde la segunda jornada de liga, sino las posiciones de ascenso directo. Con todo por decidir cuando el campeonato apenas ha iniciado su segunda mitad, la derrota frente al BM Zuazo (25-30) reduce el margen de error de las saguntinas en sus dos próximos partidos, que les llevarán a Bolaños de Calatrava para un desplazamiento siempre incómodo y traerá hasta el René Marigil al Grafometal La Rioja, que ha aprovechado el tropiezo del equipo de Manu Etayo para encaramarse a la primera posición.

Del último partido, el entrenador navarro reconoce que "nos costó desde el principio", cuando las visitantes adquirieron varias ventajas de cuatro goles antes del descanso. Las claves para la superioridad visitante en estos primeros 30 minutos fueron que "no supimos finalizar las acciones y ellas aprovecharon nuestros errores para meter goles rápidos al contraataque", explica Etayo.

Parcial de 0-5

El desarrollo del partido pareció cambiar tras la reanudación y el BM Morvedre hizo lo más difícil al darle la vuelta al marcador (19-17, minuto 42). Sin embargo, en ese momento, según el entrenador del conjunto saguntino, "no mantuvimos la calma y llegaron otra vez las precipitaciones", que se convirtieron en un parcial de 0-5 para el BM Zuazo, que ya no titubeó para sumar la victoria, aunque la diferencia de goles particular se la quedaron las locales.

En el apartado anotador, Viktoria Zsembery se fue a los seis tantos en las locales, mientras que con cuatro se quedaron Mizuki Hosoe y Martina Mazza. La húngara es también la máxima goleadora del equipo después de 12 partidos, con 49 y un promedio de casi 4,1 por partido que le sitúan en la decimoquinta posición de la DH Oro.

Viaje a Bolaños

Etayo reconoce que "fue una pena dejarnos estos dos puntos, pero hay que seguir. Estamos en posición de pelear por el ascenso y tenemos que centrarnos en preparar el siguiente partido en Bolaños, que también va a ser complicado".