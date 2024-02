“30 Miradas” es el nombre de la exposición colectiva que persigue remover conciencias en la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt.

La muestra ha sido organizada por Ateneo Puerto y tiene un carácter benéfico, pues cada obra se vende por 20 euros y la recaudación será donada a “Morvedre Acull”, una ONG que en la actualidad realiza numerosos proyectos de integración social y cultural en la comarca.

La comisaria de la exposición, Inma Ortega, explica que “hablar de la mirada siempre resulta poético a la vez que sugerente, cómo no fijarse en unos ojos que nos miran, cómo no enamorarse de una mirada que nos atrapa”. “Pero la mirada es más que algo bello, es como somos capaces de ver lo que nos rodea, cómo vemos desde el interior, cómo nos comprometemos con el entorno y con las personas que sufren, ríen o aman”. Toda una declaración de intenciones que “invita a una llamada a no apartar la mirada ante las injusticias, el sufrimiento, el genocidio, el maltrato, la destrucción o la falta de libertad, pues una sociedad que cierra los ojos es una sociedad, hueca, vacía, donde nos convertimos en cómplices”. “Abramos los ojos, miremos y gritemos juntos contra el horror”.

La comisaria de la exposición, Inma Ortega, trata de apelar a la conciencia del espectador contra las injusticias al tiempo que invita a “mirar también con los ojos bien abiertos para no perdernos nada, la vida nos da la oportunidad de disfrutar de la amistad, el amor, la maternidad, la naturaleza, los colores, el arte y si los cerramos que sea para soñar”.

Comprometidos

El nexo común de estas 30 miradas es el del compromiso del arte hacia la sociedad y hacia la labor de la veterana asociación Morvedre Acull.

Ana María Espinosa, Ana María Muñoz, Ángela Navarrete, Aurora Belmonte, Beatriz Gómez, Diego Torrente, Emilia Vicente, Felipe Noguera, Francisco Marimón, Gelu Porter, Héctor Pérez, Inma Ortega, Jaime Mateos, Justa Martín, José Aragó, Manuel Bracho, María Isabel González, María Armell, Mari Carmen Rico, María Dolores Gil, María Pilar Fernández, María Sánchez, Mercedes García, Néstor Pérez, Nieves Fernández, Noeda Marto, Palmira García, Paqui Rivas, Pilar Pérez, Rosa María Vacas ofrecen su visión del mundo en técnicas tan diversas como óleo sobre tela, mixta sobre tela, Poema sobre cartón pluma, Digital sobre tela, acrílico sobre tela, óleo sobre madera, o Gres y engobe.