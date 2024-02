Iniciativa Porteña ha denunciado "la escasez de recursos para los mayores, tanto de cuidado como de ocio para este colectivo que, cuando alcanza un cierto grado de dependencia, queda en manos de sus familiares e incluso vive su vejez en soledad».

La formación resalta esa falta de prestaciones siendo que "El Puerto y Sagunto cuentan con casi 15.000 personas mayores de 65 años, superando ampliamente el 20% de la población existente".

Así, muestra su «preocupación" ante la falta de residencias públicas para personas mayores.

Según explica Lidia Sánchez, concejal de IP, «según los datos que arroja la pirámide de edad publicada por el INE para nuestro municipio, tenemos más de 5.000 personas mayores de 80 años, en muchos casos personas dependientes. Sin embargo, la falta de residencias públicas para personas mayores dependientes empieza a ser alarmante, puesto que, en El Puerto, solo contamos con una residencia pública, con 100 plazas, por lo que, quienes pueden permitírselo, llevan a sus familiares a otras concertadas, en la comarca e incluso fuera del Camp de Morvedre»

Iniciativa Porteña considera necesario «que se realice un estudio que nos permita demostrar la necesidad de plazas residenciales para nuestros mayores, e insistir a la Generalitat para que, en caso necesario construya una nueva residencia pública en el municipio»

"El CEAM en la Cope se ha quedado en el camino"

El colectivo asegura que, en el Port, "son muchos los usuarios del CEAM" de la avenida 9 d'Octubre, pero recuerdan que éste «se quedó pequeño hace mucho tiempo, por lo que se planteó la construcción de un nuevo CEAM en l'a Cope' adecuado a una población tan grande. Pero he de decir que PSOE, EU y Compromís, nos han engañado durante cuatro años, en los que prometieron ese CEAM, pero no lo llevaron a cabo. Parece ser que esta semana se han reunido el alcalde Darío Moreno y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Nuria Carbó con la directora general de Infraestructuras Sanitarias de la Generalitat Valenciana, Mª Angels Ramón-Llin, del Partido Popular, para según dicen “dar salida a la licitación del proyecto”, esperemos que no sea otra tomadura de pelo», decía en relación al proyecto para el antiguo Economato de AHM, también llamado 'La Cope'.

El restaurante del Centro Cívico y el Casino cerrados

Lidia Sánchez ha querido hacer balance también de "algunas de las alternativas de ocio que había en El Puerto, pero que inexplicablemente llevan cerradas años, como quienes iban a bailar al Centro Cívico o al Casino Gerencia".

La regidora segregacionista ha criticado que «concretamente el Centro Cívico lleva cerrado tras la reforma casi cuatro años; un lugar que se llenaba de personas mayores para bailar los domingos, y que se han visto privadas de una de las pocas actividades de ocio que existían en El Puerto para personas mayores. Recibimos multitud de quejas por este cierre que solo se puede achacar a la pésima gestión del PSOE en el ayuntamiento».

En cuanto al Casino Gerencia, desde Iniciativa Porteña insisten en «denunciar la falta de capacidad en el gobierno municipal", dado que las obras han estado "paradas mucho tiempo, lo que nos lleva a perder una subvención de medio millón de euros", afirman en relación a los fondos europeos que inicialmente iban a complementar la inversión municipal.