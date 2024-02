Reivindicació turística de Sagunt

L'any 1924 va iniciar-se amb notícies esportives relacionades amb l’equip de futbol saguntí. El 30 de desembre havia guanyat contra el CD Español per quatre gols a u. Ho contava el diari el Pueblo el 2 de gener. Van marcar pel Saguntino FC Maniu, Echave i Gimeno. El primer partit de l’any el jugà contra l’Stadium FC. Va empatar a dos gols. Posteriorment, s’enfrontà contra el FC Amazonas. Va véncer per tres gols a zero.

Els robatoris van ocupar l’actualitat. Fou detingut el lladre Protasio Mateo Villén de 19 anys. Havia furtat el 28 de desembre en la joieria La Aragonesa dos rellotges i un anyell. El trobaren en la població de Santa Eulàlia. També havien furtat al treballador de la companyia de ferrocarrils en el tren de Sagunt a València un passe de lliure circulació de segona classe, una cèdula personal i una clau anglesa. Finalment, el periòdic relatava que es va celebrar un juí contra el veí de Quartell Antonio Rosellas Palacios. Se li havien embargat les collites per a pagar els béns apropiats com a dipositari municipal, ja que els havia gastat per a atendre les necessitats familiars.

Entre els accidents, cal destacar l’atropellament mortal de l’obrer Amalio Martínez Arranz realitzat per una locomotora de la companyia minera d’Ojos Negros. Tenia 27 anys i era de Tordellego (Guadalajara). Al Marroc va ser ferit el soldat Claudio Sánchez Avirés. Un altre incident va ser la caiguda casual del veí d’Algímia d’Alfara Alfredo Uriús Company, de 27 anys. Li causà una ferida en la part anterior de la gola del peu esquerre. El pronòstic fou reservat. L’esdeveniment més greu va ser la mort de Casimiro Gómez Marín, després de patir lesions en l’estació de Sagunt per una caiguda casual.

Reis d'Espanya i alcaldes honoraris de Sagunt

En la capital comarcal es van nomenar dos càrrecs. Entrà com a jutge Emilio Girón Rubio. Procedia de Daroca. A més, fou triat diputat provincial del districte Francisco Navarro Romero, comercial i advocat. En la comarca, foren nomenats nous ajuntaments a Faura i Benifairó. En la primera localitat, el nou alcalde va ser Francisco Miguel Serra i el síndic Jaime Mundina Soler. A Benifairó, entrà com a alcalde Manuel Franch i els nous tinents d’alcalde foren Francisco Gil Ferrer i Enrique Ramón. A més, els reis d’Espanya foren nomenats alcaldes honoraris per l’ajuntament de Sagunt el 16 de gener.

Els periòdics ressenyaven dos morts. Una era la giletana Rosa Orón Peris, vídua d’Orón i de 70 anys. L’altra era la de l’industrial d’Estivella Leonardo Caballero Plaza, amb 33 anys. Era fill del metge Leonardo Caballero Anadón.

Castell "muy deteriorado"

La notícia més destacada fou la reivindicació turística i cultural de Sagunt. Un grup d’estudiants universitaris de Literatura i Història realitzaren una excursió amb els professors Pedro María López i el marqués de Lozoya. Foren atesos pels senyors Blasco i Such. El corresponsal de Las Provincias el 26 de gener deia que el castell estava "muy deteriorado y con adimentos posteriores" i que l’església de Santa Maria estava "afeada por un monstruoso campanario moderno". El 27 de gener, per iniciativa de Juan Pérez Lucia president del Centre de Cultura Valenciana, es va fer una destacada visita de personalitats del Cap i Casal presidides per l’alcalde general Avilés. La banda municipal i l’alcalde Andrés Maldonado van rebre’ls. Visitaren el castell i els monuments. Van tindre un dinar oficial en el Palace Hotel. S’hi reivindicà la necessitat d’una guia per al turista i la urgència de custodiar les restes arqueològiques.

D’aquella destacada visita va sorgir la idea de fer un monument a la Restauració. Però, esta i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.