Conflicte en els magatzems de Faura

El mes de gener va acabar amb l’aparició d’un mort en un túnel de la via d’Ojos Negros entre Gilet i Sagunt. Es va trobar amb una pistola de calibre 6,35 en la mà. Es deia Juan Ferrer Romero i tenia 20 anys. Era dependent del comerç a València. També per febrer hi va haver unes altres desgràcies. Un xiquet de 4 anys de nom Rafael Albiol Ros va morir en caure a la séquia de la partida de la Vila. El recluta Abel Domingo Hernández, de Torrecilla i amb 21 anys, abaixà en l’estació a comprar una llimonada i el tren el va atropellar. En un tren de mercaderies fou desplaçat a l’Hospital militar, però va morir abans.

El projecte de la construcció d’un monument a la Restauració va posar-se en marxa. El cap de la secció agrícola de Sogorb, el saguntí Vicente Pallarés Pitarch, va oferir gratuïtament els terrenys al president del Centre de Cultura Valenciana Juan Pérez Lucia. Este li ho comunica a l’alcalde del Cap i Casal, el general Avilés. Una altra notícia municipal va ser la constitució del nou ajuntament de Gilet. Fou nomenat alcalde Luciano Andrés Durá i tinents d’alcalde Vicente Campos Gil i José Pérez Castellblanch. A Sagunt, l’Ajuntament va prohibir que es menjara peix sense reconeixement sanitari perquè es va morir un gat després d’ingerir els budells que li va donar el seu amo. També cal destacar que en el Ple de l’11 de febrer el regidor Palanca va protestar perquè Ferrocarriles del Norte abusava dels passos a nivell interceptant-los a voltes més de 25 minuts.

Treballares de les Valls encaixant taronges en el primer terc del segle XX. / S. Arrando

En les Valls, va produir una gran alegria la tornada de la llum. Després de tres mesos, tornà a Quartell, Faura i Benifairó de les Valls. Segons el governador civil, va ser possible gràcies a la bona gestió del delegat governatiu de Sagunt. Però, el conflicte més destacat es va produir en els magatzems de taronges de Faura. Les operàries estaven dividides en dos sindicats, el catòlic i l’únic. Els patrons buscaven treballadores d’uns altres llocs per a evitar problemes. El delegat governatiu va reunir-les. Segons el diari La Correspondencia de Valencia del 4 de febrer la divisió era causa d’un "mal entendido espiritu de sectarismo alentado por alguna mano oculta que se pudo descubrir y anular con una simple reconvención y persuasivos razonamientos". Així que, la mediació va ser positiva i s’arribà a un acord. El mateix delegat va reunir-se amb les societats mixtes i l’obrera masculines que estaven enfrontades. També arribà a un conveni i el problema se solucionà.

Material elèctric per 5 millions de dòlars

Una bona notícia econòmica és que la Westinhouse Electric Company estava fabricant material elèctric per a la siderúrgica saguntina per 5 milions de dòlars. Un primer enviament estava de camí. Eixe fet explica que, després d’una visita de directius de la casa Krupp alemanya, digueren que l’empresa saguntina era la millor d’Europa.

L’equip de futbol Saguntino CF va jugar aquells dies contra el Paterna CF el 5 de febrer. Va guanyar per 1 gol a 0. Tanmateix, va perdre fora de casa per 2 gols a 1 contra el Buñol SC. Cal esmentar que fou elegida la nova directiva del Saguntino CF. Van ser triats com a president Luis Tatay, vicepresident Luis Álvarez Ipiensa i secretari Manuel Villalba.

Foren nomenats nous mestres a Estivella, però, esta i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.