Un vecino de Benifairó se impone a sus 78 años como campeón en billar

Enrique Barrera ha conseguido recientemente el campeonato autonómico de billar, tras una disputada final contra el club de Gandia.

Después de este triunfo, el veterano jugador de 78 años se muestra ilusionado por el ascenso a la categoría de honor y por el hecho de poder optar al Campeonato de España de billar, un trofeo que ya ha levantado en tres ocasiones en décadas pasadas.

Barrera, natural de Faura y vecino de Benifairó de les Valls, afirma que el billar es una de sus pasiones de toda la vida y comenta cómo con 10 años se costeaba las entradas para el cine ganando partidas contra los mayores en el Casino de Faura.

«Al final no me dejaban jugar porque siempre les ganaba», aunque ello no mermó su interés por destacar en una disciplina que con el paso de los años le aportaría tantos reconocimientos.

Barrera acumula ocho títulos tanto autonómicos como nacionales y ha disputado torneos internacionales en países como Estados Unidos. «Mi mayor hazaña fue ganar a un chino que era un auténtico malabarista. Lo hice no hace mucho y me sorprendió cómo veneran el papel de los mayores, puesto que se dirigió a mí, pese a ser un auténtico crack, y me dio la enhorabuena diciendo que es un honor que le haya vencido con mi edad».

Su vida ha transcurrido entre carambolas y después de superar 15 operaciones y tener un problema crónico en la córnea declara que «siempre tengo ganas de hacer cosas y superarme».

Faceta artística

Este vecino de les Valls es un polifacético que atesora más de mil dibujos con diferentes técnicas artísticas y un centenar de artículos publicados junto a historiadores locales.

Barrera, en tono melancólico declara que «estoy satisfecho por las muestras de cariño que recibo entre mis vecinos, pero tengo espinas clavadas de espacios en los que aún no he podido exponer y en los que voy a trabajar duro para conseguirlo».