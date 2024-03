El expediente de los Monasterios sigue su curso camino de los tribunales

El Ayuntamiento de Sagunt mostró un amplio consenso en su rechazo a la segregación a favor de Puçol de la urbanización de los Monasterios. Solo los votos de los tres ediles de Iniciativa Porteña rompieron esa unanimidad, que su portavoz, Manuel González, explica bajo el argumento de que «no vemos inconveniente en que la parte de Sagunto se agregue a Puçol, que es el ayuntamiento que presta los servicios, aunque haya cosas que no pueda hacer porque están fuera de su término municipal. Hay que ser racionales y admitir que estas personas van a estar mejor atendidas en Puçol. Para el Ayuntamiento de Sagunto, además, no supondrá un quebranto económico, porque se pierden ingresos, pero es mayor el gasto que requiere la prestación de unos servicios adecuados».

Urbanización residencial de los Monasterios entre Sagunt y Puçol. / Daniel Tortajada

En cualquier caso, la posición contraria a la segregación desde la capital del Camp de Morvedre no frena el procedimiento, ya que, según recuerda González de su experiencia con el expediente del Port de Sagunt, «se requiere informes a todos los organismos públicos y privados afectados» y entonces la Presidencia de la Generalitat resolverá.

Posibles recursos

El siguiente paso sería la presentación de recursos, que ya darían pie a la judicialización del procedimiento. Según el concejal de IP, en este caso «no está claro que la dirección general de Administración Local sea favorable a las tesis del Ayuntamiento de Sagunto, porque lo lógico sería que ese trocito de la urbanización -cerca de 380.000 metros cuadrados con 188 fincas- se agregue a Puçol».

Cerca de 380.000 metros cuadrados

Según el último recuento, 138 de esas parcelas son residenciales, hay dos agrarias, una deportiva, otra industrial y 46 sin edificar. Desde la comisión promotora se ha defendido en estos últimos años que su deseo de cambiar de municipio responde a la falta de prestación desde Sagunt de los servicios de mantenimiento de viales, jardines, zonas verdes o alumbrado público. Esta circunstancia ha llegado en diversas ocasiones a los tribunales hasta desembocar en sentencias favorables a los vecinos, que condenaban al ayuntamiento de la capital comarcal a abonar cuantías entre 20.000 y 40.000 euros.