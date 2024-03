"Las fallas viven un buen momento con comisiones dispuestas a sumar"

¿Qué destacaría de las Fallas 2024 que va a vivir Sagunt? ¿Este año habrá algún hecho diferenciador que le gustaría subrayar?

Si tuviera que definir las Fallas 2024 en una palabra sería «especiales». Aunque todos los años se cuente con los mismos eventos, la fiesta fallera está llena de primeras veces, cada año es una experiencia única para cada persona de la ciudad, sea fallera o no. No todos los marzos son iguales. Descubrimos monumentos nuevos, tenemos nuevos y nuevas representantes de la fiesta que, con su personalidad, marcan también el desarrollo de las Fallas y, sobre todo, es una oportunidad para compartir nuevas vivencias con las personas que más queremos.

En general, de este 2024 subrayaría el trabajo que han realizado todas las comisiones de la ciudad para proponer una fiesta que conjugue la tradición con las nuevas propuestas. Tenemos un movimiento fallero muy activo y al que agradezco enormemente la labor que realizan.

¿Habrá algún acto financiado por el consistorio?

Sí, dos mascletàs. El día 16 , a cargo de Pirotecnia Zarzoso en el núcleo de Sagunt, en avenida Pianista Mario Monreal, donde actualmente se encuentra el recinto de fiestas patronales. Por otro lado, el día 17, en la Plaza del Sol, podremos disfrutar de la de Hermanos Caballer, que por primera vez dispararán en la ciudad. Ambos espectáculos serán a las 14.15 horas.

¿A nivel de partidas municipales destinadas a la fiesta, se ha mantenido la tónica de otros años?

Sí, la subvención nominativa que recibe Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS) se mantiene igual que en el anterior ejercicio. Por otra parte, las comisiones pueden optar a las subvenciones por concurrencia competitiva, que para este 2024 se convocarán en breve.

¿Cómo ve la salud de la fiesta en la ciudad?

La fiesta ha evolucionado notablemente en los últimos años, trasladando una visión de las fallas muy amplia y variada en todos los sentidos. El programa fallero cada vez suma al municipio más actividades culturales que debemos valorar positivamente.

Las Fallas y el resto de las festividades no solo se dan en las fechas que señala el calendario. Son esfuerzo y trabajo durante todo el año que, como ciudad, debemos valorar por la riqueza cultural que aportan a nuestra ciudad. Creo que las Fallas viven un buen momento, con comisiones muy activas y propositivas, dispuestas a sumar por nuestro municipio.

Otros consistorios de la provincia cuentan con falla municipal. ¿Se han planteado trabajar desde el ayuntamiento porque Sagunt cuente con una falla municipal?

Por el momento no es una propuesta que esté encima de la mesa, aunque sin duda es una buena opción para tener en cuenta en el futuro.

En el plano más personal, usted lleva años siendo fallera de El Mercat. ¿Sigue en la comisión? En caso afirmativo, ¿cómo está viviendo los preparativos de estas Fallas ahora que lo hace también desde la concejalía?

Sí, continúo formando parte de esta comisión fallera. Desde dentro la perspectiva es muy diferente. Poder ayudar y trabajar juntamente con todas las comisiones del municipio y con FJFS es una experiencia muy enriquecedora. Es un año que, como fallera, estoy viviendo con mucha ilusión. Feliz de poder aportar también desde el ayuntamiento a nuestra fiesta.

¿Estas Fallas la veremos desfilando con su comisión o lo deja para otra ocasión?

Sinceramente, todavía no lo tengo claro. Son días de mucho trabajo para que todo salga perfecto y esa va a ser mi prioridad.

¿Hay prevista alguna campaña especial por parte del ayuntamiento para compaginar al máximo la fiesta y el civismo?

Por supuesto. Desde el Ayuntamiento siempre hemos trasladado que, para disfrutar de la fiesta, lo principal es el respeto a las demás personas y el civismo. En particular, con respecto a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la concejalía de Igualdad ha puesto en marcha la campaña «Sense consentiment no hi ha festa». Nuestras fallas deben ser espacios igualitarios y libres de violencias contra las mujeres.