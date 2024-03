Entrevista: Así encaran la fiesta las falleras mayores de Sagunt

Con la gran semana fallera por delante, las falleras mayores de Sagunt cuentan en una entrevista con Levante-EMV para el especial de fallas de El Camp de Morvedre cómo les va el 'reinado' y qué expectativas tienen para la semana grande.

Núria Bueno Caballero, Fallera Mayor de la FJSF

¿Cómo ha vivido este ejercicio fallero tan especial para usted?

Con mucha ilusión, desde los momentos públicos más esperados como la exaltación en el teatro o la crida y que sólo se pueden vivir siendo fallera mayor o corte de honor, hasta los momentos más íntimos o pequeños como las miradas de complicidad con las chicas de la corte en el escenario, cuando las ves desfilar delante, los mensajes de ánimo, las palabras tranquilizadoras y de apoyo constante... Te invade el orgullo de tenerlas y la satisfacción de la complicidad que hemos logrado. Son detalles que para la gente, seguramente, pasan desapercibidos, pero que llenan el corazón de toda fallera mayor.

¿Qué espera de la semana grande de la fiesta fallera?

Espero vivirla con tanta intensidad como lo he vivido todo hasta ahora, que el buen tiempo nos permita celebrar todos los actos con la brillantez que merecen, desde las visitas de cortesía a cada comisión hasta las verbenas, la ofrenda y la cremà.

¿Hay alguna cosa del cargo que le haya sorprendido?

Me ha sorprendido, y agradezco enormemente, la hospitalidad y el cariño que he recibido en cada momento de las instituciones, organizaciones y asociaciones que me han invitado a compartir algún evento con ellos, pero también el cariño y la admiración que he recibido de todos los falleros y falleras.

¿Cuál es el acto que espera con más ganas y por qué?

La ofrenda. Ver a todas las comisiones desfilar con solemnidad y engalanadas llenando la avenida principal de cada núcleo urbano es un momento que me emociona solo de pensarlo.

¿Un deseo para estas Fallas?

Deseo que reine la germanor fallera, el buen tiempo y la buena relación con todo el vecindario.

Carla Boix Sarió, Fallera Mayor Infantil de la FJSF

¿Qué espera de la semana grande de la fiesta fallera?

Espero que transcurra con mucha armonía y con buen tiempo.

¿Hay alguna cosa del cargo que le haya sorprendido?

El cariño que desprende la gente hacia la figura de la fallera mayor, me he sentido muy querida en todos los sitios donde he ido y eso es de agradecer, me he sentido muy a gusto y muy cómoda.

¿Considera que son muchos los actos a los que hay que acudir?

Sí, hay muchos, y a mí eso me ha encantado. A veces me parecían pocos… [ríe].

¿Cuál es el acto que espera con más ganas y por qué?

Me gusta mucho el día de la plantà y el día de los premios, son dos días de mucha emoción. El de la plantà es un día donde las comisiones trabajan duro para plantar sus monumentos, decorar sus calles y preparar sus casales y carpas. El día 16 de marzo, la entrega de premios, es una tarde de alegrías para los que ganan y de un poco de tristeza para los que no han obtenido el premio deseado… A mí ver a todas las comisiones a los pies del ayuntamiento es algo que me gusta mucho.

¿Cómo es su relación con su compañera de reinado y sus cortes de honor?

Comparto reinado con Núria, estoy encantada, nos llevamos súper bien. La quiero mucho y estoy segura de que estaremos unidas para siempre. ¡Las cortes de honor que tenemos son la bomba! Nos los pasamos genial, hemos hecho un grupo ideal. A pesar de la diferencia de edad que hay, hemos encontrado el equilibrio perfecto.

¿Qué destacaría de las fallas del Camp de Morvedre?

Destacaría la unión tan bonita que hay entre las fallas, el buen ambiente, la solidaridad, tolerancia y respeto.

