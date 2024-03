Así valoran los usuarios la gestión de Aigües de Sagunt

La empresa Aigües de Sagunt ha valorado sus servicios entre algunos de sus usuarios. Las ocho preguntas formuladas para cuya respuesta se requería una media de cinco minutos empezaban por aclarar el motivo del desplazamiento hasta la oficina, que en la mayoría de casos era para el pago de recibos; seguido de la solicitud de información; el alta, la baja o el cambio de titulairidad del suministro; la domiciliación de recibos o la presentación de reclamaciones.

La nota final ha sido de un 8,4 sobre 10. Ese es el nivel de satisfacción global de los usuarios respecto a Aigües de Sagunt o, al menos, ese es el promedio de la valoración de 65 personas que, entre finales del pasado año y principios de 2024, acudieron a la oficina de atención al cliente de la empresa en el núcleo histórico.

Según este trabajo, casi la mitad de los encuestados, concretamente 32, puntuó con un 10 su grado de complacencia, mientras que solo cinco dieron una nota de suspenso, sin ningún cero.

Solo un 3 % no pudo completar la gestión

Más de un 86 % de estos abonados a Aigües de Sagunt resolvió plenamente su gestión, mientras que un 11 % solo parcialmente y el 3 % restante no lo consiguió. En estos dos últimos casos, el pricipal problema fue la falta de documentación o de algún dato, aunque también hubo varios que no pudieron hacerlo, porque no era un trámite que se realizara en la oficina.

Con un 9,4 en el grado de satisfacción con el servicio de atención en la oficina, los aspectos mejor valorados fueron la amabilidad y trato del personal, el tiempo de espera, la capacidad de resolución de la gestión y el confort de las instalaciones.

La mayoría bebe agua embotellada

La última cuestión se centraba en los hábitos de consumo de agua, con dos tercios de los encuestados que utilizan agua embotellada, un 20 % bebe del grifo y el restante 12,3 % también lo hace, pero con algún tipo de filtro.