Confirman los 10 años de cárcel por incendiar la casa de su pareja

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha ratificado la condena impuesta en primera instancia por la Audiencia Provincial a un hombre que prendió fuego al piso de su pareja en una localidad del Camp de Morvedre.

El fallo también confirma la obligación de pagar 28.500 euros a la víctima por los daños en la vivienda; cerca de 500 euros a las tres personas que le retuvieron hasta que llegó la Guardia Civil cuando intentaba huir tras quemar la casa; unos 18.000 euros a las aseguradoras que se hicieron cargo de parte de los daños tanto en ese piso como a los dos colindantes y las zonas comunes; así como 3.000 euros al Consorcio de Bomberos por las labores de extinción.

Septiembre de 2021

El suceso ocurrió en septiembre de 2021, cuando la mujer le dijo al acusado que dejara de beber alcohol e ingerir pastillas, momento en el que el hombre lanzó la botella de ginebra contra el televisor y arremetió contra el mobiliario de la casa. La hija de la víctima fue la que llamó al teléfono de denuncia de la violencia machista (016), al tener conocimiento de los hechos y una pareja de la Guardia Civil se personó en el edificio, que el hombre ya había abandonado.

La mujer decidió entonces pasar la noche en casa de una amiga y fue sobre la medianoche cuando el condenado le llamó para amenazarle con que quemaría la vivienda si no volvía. Entonces fue cuando prendió fuego al comedor de la casa.

Recursos rechazados

El TSJ no atendió el recurso del hombre, que argumentó que no había recibido una buena defensa jurídica o que el incendio no había sido provocado, sino un accidente como consecuencia de su alcoholismo y drogadicción. El tribunal también rechazó el recurso de la víctima, que había acusado a su expareja de un delito continuado de malos tratos.