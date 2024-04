Las obras de la piscina de Quartell se reanudarán en breve. Tras sufrir la paralización de los trabajos, el equipo de gobierno actuó para garantizar el disfrute estival de sus vecinos, a través de la rescisión del contrato y una nueva licitación. Ese procedimiento ya se ha resuelto y una nueva empresa retomará las actuaciones. Una de las mejoras previstas es la creación de una nueva área recreativa acuática splash-pad, además de la remodelación de los vestuarios y la sustitución de las bombas de la piscina pequeña.

La actuación vino determinada por un informe sanitario, en el que se constataba la necesidad de dotar la piscina pequeña de un desagüe perimetral, de modo que el agua de riego del césped no pudiera entrar en la instalación. En esta misma línea, se preveía la renovación del sistema de clorado y filtro de uno de los espacios más delicados de la piscina municipal. Asimismo el elevado aforo que soporta la zona del jacuzzi exigía un aumento del filtro para garantizar la calidad del servicio.

Financiación provincial

Esta actuación, incluida en los planes de inversión de la Diputació de València, se inició el 28 de abril de 2023 y se paralizó el 23 de junio, de acuerdo con la constructora y la dirección de obra. La paralización de la actuación se había previsto para poder utilizar la piscina en época estival. «Se consideró esencial que los vecinos pudieran gozar de la instalación, más si cabe con las previsiones existentes de altas temperaturas», apunta Vicent Calabuig, edil de Urbanismo.

Según la planificación, la empresa reanudó la obra el 20 de septiembre, pero durante octubre y noviembre el ritmo de la ejecución no se correspondió con lo acordado. El equipo de gobierno, tras reunirse con la constructora e instar el cumplimiento de los plazos, constató la parada de los trabajos, así como la ralentización significativa del proyecto.

Paralización

«Ante el retraso primero y la constatación que durante semanas la obra estaba parada; nos vimos obligados a actuar. La dirección facultativa de la intervención advirtió formalmente del incumplimiento, por lo cual decidimos, previo acuerdo con la empresa constructora; rescindir el contrato y licitar de nuevo», apunta Jose Sebastián, edil de Sanidad.

Estado de la actuación. / Levante-EMV

«Planteamos esta situación en una sesión extraordinaria de pleno; era necesario rescindir el contrato y sacar las bases de licitación para poder seguir adelante, pese a que el Partido Popular no quiso apoyar esta iniciativa. Nuestro objetivo es, ante todo, velar porque los vecinos puedan disfrutar del verano que merecen; se prevé un aumento de las temperaturas y debemos luchar al máximo por garantizar las mejores condiciones de vida de la ciudadanía», añaden desde el equipo de gobierno.

Algo más de 168.000 euros

En pleno extraordinario se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno resolver el contrato y licitar las obras con un montante total de 168.048,95 euros, que supone casi un 71 % del total de la actuación, presupuestada en 236.939,20 euros.

La decisión de seguir adelante responde a la voluntad del gobierno de Quartell por cuidar de quienes más precisan sus instalaciones, como son los vecinos más pequeños, así como los mayores que no pueden gozar de muchas opciones vacacionales más. «Somos conscientes que los plazos están justos, por lo que no contamos con total garantía para abrir la piscina. No obstante, la determinación que hemos tomado responde a la voluntad de mejorar la calidad de vida y a las necesidades de los vecinos». Con todo, se prevé el reinicio de las obras de remodelación de la piscina de Quartell en este mes de abril.

"Irregularidades

Desde la oposición, por su parte, justifican su postura contraria en las «irregularidades» que rodean el procedimiento, que podría derivar, según sostienen, en responsabilidades para el ayuntamiento. También critican la falta de información en torno al expediente, además de lamentar que, frente a la ausencia en el pleno de un concejal de gobierno, en el que se adoptó el acuerdo, la votación se decantó por el voto de calidad de la alcaldesa, Cristina Marqués.

Desde la oposición señalan también la precipitación con la que se convocó la sesión extraordinaria en la que se resolvió el anterior contrato y se dio luz verde a la licitación del nuevo.

