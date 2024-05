¿Y los de mi pueblo cuándo pasamos pues?

El pasado 11 de marzo las asociaciones del patrimonio de Sagunto instamos al Ayuntamiento de Sagunto a que finalizara el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Se trata de un mandato legal, contemplado en el artículo 47 de la Ley del Patrimonio de 1998, el cual, a pesar de haber transcurrido 26 años, aún no ha sido completado. El Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, el Centro Arqueológico Saguntino, los Voluntarios por el Patrimonio Histórico Saguntino, los Amigos de la Escuela de Aprendices de la Minero-Siderúrgica de Sagunto, la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto y el Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí enviamos por sede electrónica un escrito a alcaldía que sigue sin respuesta. ¿Por qué?

Parafraseando a William Shakespeare, ¿acaso las asociaciones de patrimonio no tenemos ojos? ¿Ni tampoco manos, ni órganos, ni medidas, ni sentidos, ni afectos, ni pasiones? Si nos pinchan, ¿acaso no sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿no reímos? ¿Por qué no somos dignos de que al menos se nos dé una contestación razonada? ¿Las asociaciones ciudadanas somos una raza inferior y despreciable que no merece el menor respeto?

Hemos necesitado varias sesiones para elaborar el borrador y hay personas que se han desplazado en su vehículo para poder reunirnos. Además, hemos puesto interés e ilusión. El ayuntamiento no se ha dignado ni a contestar. Uno llega a plantearse si es que pedimos cosas muy raras y Sagunto, sin catálogo y sin una hoja de ruta en cuanto a patrimonio respecta, está bien así y hay que dejarlo en la inercia.

Coste

Hay dos puntos inquietantes, dignos de las páginas más brillantes de la prosa de Franz Kafka, en lo que al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos respecta. Uno: Se ha iniciado en varias ocasiones con un coste de decenas de miles de euros. ¿Por qué cada vez hay que volver a empezar de cero? ¿Lo anterior ya no sirve? ¿Entonces para qué se hizo? Y dos: Existen subvenciones muy cuantiosas de la Generalitat Valenciana para elaborar estos catálogos. Se lo comentamos a la concejalía y nos dijeron que Sagunto no cumplía algunos requisitos. Pregunta: ¿Qué requisitos? Evidentemente, nunca lo sabremos.

¿Por qué les molesta tanto que preguntemos y exijamos lo que es de justicia? ¿Creen que tenemos alguna segunda intensión oculta? ¿No estamos a la altura? Y, sobre todo, ¿por qué este desprecio y este ninguneo? Recuerdo una inolvidable escena en La ciudad no es para mí en la que Paco Martínez Soria se sienta a esperar a que el semáforo se ponga en verde para cruzar la calle. Así seguimos las asociaciones de patrimonio, esperando.

