La libertad avanza; el Valencià retrocedeix

Retallades, privatitzacions, atacs a la llengua i a la memòria democràtica. Amb eixa carta de presentació, el passat 21 de març el govern valencià d’extrema dreta va presentar 5 proposicions de llei a les Corts greument lesives per a les classes populars.

Hui, però em detindré una mica en la de llibertat educativa. Proposició de Llei per la “llibertat educativa”. Així titulava el govern del PP-Vox la proposta de llei amb què l’actual govern valencià introduirà canvis substancials que posaran a la llengua pròpia del país en una situació d’escac i mat! Aquesta llei, a l’estil argentí de l’ultra Milei i el seu lema ‘la libertad avanza’, se’ns ven com una ampliació de les llibertats individuals, però al darrere porta ben programat un ‘negoci’ preocupant: un greu biaix ideològic, antivalencià, classista i censor, amb un rerefons de marginació de la llengua pròpia del País Valencià.

Amb un terme en forma de trampa: “dret a l’elecció”, tan aparentment positiu, però que en realitat amaga greus destrosses per al valencià trobem diverses afectacions. Primer desvirtua l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia, que reconeix el valencià com a llengua pròpia i estableix que se li ha d’atorgar una “especial protecció i respecte”.Contradiu l’esperit de la Llei d’ús i ensenyament del valencià de 1983. Tirant al fem anys de polítiques de promoció lingüística, en molts casos massa tèbies, certament, però que eren menudets avanços de normalització.

La tria de la llengua

El fet que aquesta proposició delegue en l’àmbit familiar, botant-se els criteris científics, de professors, mestres i personal professional del món de l’ensenyament, la tria de la llengua vehicular en l’ensenyament; suposa obrir una porta altament perillosa per a la pervivència i promoció del valencià. Cosa que contradiu, entre d’altres, jurisprudències rellevants, com la del Tribunal Constitucional, que estableix clarament que no és dret constitucional dels pares decidir sobre la llengua d’ensenyament dels seus fills. O també contradiu compromisos internacionals com la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que l’Estat espanyol ha ratificat i que busca garantir l’educació en aquestes llengües; com és el cas del valencià.

Així les coses, es planteja el govern valencià del PP-Vox fer el mateix i deixar a l’elecció de pares i mares la decisió sobre altres assignatures com matemàtiques, història, etc.? Veritat que no?

És hora de posar fi a l’arraconament i a l’intent d’extermini de la nostra llengua i cultura. Ens mantindrem ferms i resoluts, sempre a l’avantguarda en defensa dels nostres drets. No cedirem ni un pam en la lluita per preservar la llengua i les tradicions dels nostres avantpassats. Ens tindreu enfront, indestructibles i decidits, sempre!